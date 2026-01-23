Mardin Mazıdağı'nda 7 Yavru Köpek Donmaktan Kurtarıldı

Mazıdağı'nda yol kenarına bırakılan 7 yeni doğmuş yavru köpek, Cahit Öztemel'in müdahalesiyle donmaktan kurtarıldı; yavrular güvenli alana alındı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 13:28
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 13:28
Duyarlı Vatandaşın Müdahalesi Hayat Kurtardı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, karla kaplı yol kenarına terk edilen 7 yavru köpek, donma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. O anı fark eden Cahit Öztemel adlı duyarlı vatandaş, araçla seyir halindeyken yavruları görüp müdahale etti.

Olayda; kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, henüz gözleri yeni açılmış yavruları ilçe kırsalında yol kenarına bırakmıştı. Karın üzerinde titreyen yavruların yaşamı, Öztemel'in zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Öztemel, aracını durdurarak yavruları alıp en yakın akaryakıt istasyonuna götürdü. İstasyonda sıcak ve güvenli bir alana alınan yavruların hayata tutunduğu, duyarlı vatandaşın davranışının çevrede takdir topladığı bildirildi.

Olay, bölgedeki vicdani duyarlılığın önemli bir örneği olarak kayda geçti. Yetkililer ve hayvan severler, benzer kötü muamelelerin önlenmesi için farkındalık çağrısında bulunuyor.

