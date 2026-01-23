Adıyaman Gölbaşı'nda Yoğun Kar Ulaşımı Aksattı

Gölbaşı’nda Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yaklaşık 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı nedeniyle birçok yol ulaşıma kapanırken, açılmayan yollarda araçlar mahsur kaldı. Gece boyunca devam eden yağışla birlikte şehir içi ve kırsal bölgelerde ulaşımda ciddi aksamalar yaşandı.

Ana yollar ve vatandaşlar zor durumda

Özellikle ana yollarda biriken kar nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti ve vatandaşlar uzun süre yollarda beklemek zorunda kaldı. Yetkililer, vatandaşlara zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları yönünde uyarılarda bulundu.

Yoğun kar yağışının gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

