Adıyaman Gölbaşı'nda Yoğun Kar Ulaşımı Aksattı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaklaşık 2 gündür süren yoğun kar yağışı yolları kapattı, araçlar mahsur kaldı; yetkililer zorunlu olmadıkça yola çıkılmamasını istiyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 11:23
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 11:23
Adıyaman Gölbaşı'nda Yoğun Kar Ulaşımı Aksattı

Gölbaşı’nda Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yaklaşık 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı nedeniyle birçok yol ulaşıma kapanırken, açılmayan yollarda araçlar mahsur kaldı. Gece boyunca devam eden yağışla birlikte şehir içi ve kırsal bölgelerde ulaşımda ciddi aksamalar yaşandı.

Ana yollar ve vatandaşlar zor durumda

Özellikle ana yollarda biriken kar nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti ve vatandaşlar uzun süre yollarda beklemek zorunda kaldı. Yetkililer, vatandaşlara zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları yönünde uyarılarda bulundu.

Yoğun kar yağışının gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ.

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'nın İlk Renkli Gazetesi Sonsöz 26. Yaşını Kutladı
2
Kars Kalesi'nde Kızak Şenliği: Çocuklar Kale Yokuşunda Kaydı
3
Kuşadası'nda Sel: Davutlar'da Bahçeler Göle Döndü
4
Mardin Büyükşehir, Derik zeytini için dal kanseriyle etkin mücadele
5
Gaziantep'te Kar Engel Tanımadı: Nikah Memuru Eve Gelip Çifti Evlendirdi
6
Çameli Belediyesi'nden Kışa Güçlü Müdahale: Yeni Tuzlama Aracı Görevde
7
Şırnak'ta Kar Engeli: Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Uçuşlar İptal

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları