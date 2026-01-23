Vali Yılmaz'dan Gürhan Albayrak'a Başsağlığı — Alaattin Öztürk'ün Cenaze Töreni

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın kayınpederi Alaattin Öztürk'ün cenaze namazına katılarak başsağlığı diledi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 15:45
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 15:45
Vali Yılmaz'dan Gürhan Albayrak'a Başsağlığı — Alaattin Öztürk'ün Cenaze Töreni

Vali Yılmaz'dan Gürhan Albayrak'a başsağlığı

Alaattin Öztürk için düzenlenen cenaze törenine katıldı

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın kayınpederi Alaattin Öztürk'ün cenaze namazına katılarak başsağlığı dileklerini iletti.

Cenaze törenine Vali Yılmaz ile birlikte il protokolü ve merhumun sevenleri katıldı. Dualarla son yolculuğuna uğurlanan Öztürk için yapılan tören, sevenlerin ve yakınlarının katılımıyla gerçekleşti.

Merhuma Allah'tan rahmet dileyen Vali Yılmaz, Başkan Albayrak ve ailesine içten başsağlığı temennisinde bulundu.

ESKİŞEHİR VALİSİ DR. ERDİNÇ YILMAZ, AK PARTİ İL BAŞKANI GÜRHAN ALBAYRAK’IN VEFAT EDEN KAYINPEDERİ...

ESKİŞEHİR VALİSİ DR. ERDİNÇ YILMAZ, AK PARTİ İL BAŞKANI GÜRHAN ALBAYRAK’IN VEFAT EDEN KAYINPEDERİ ALAATTİN ÖZTÜRK’ÜN CENAZE NAMAZINA KATILARAK BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİNİ İLETTİ.

ESKİŞEHİR VALİSİ DR. ERDİNÇ YILMAZ, AK PARTİ İL BAŞKANI GÜRHAN ALBAYRAK’IN VEFAT EDEN KAYINPEDERİ...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kars’ta Vefa Anı: Oğlu Annesini Kucağında Taşıdı, Görüntüler Viral Oldu
2
Tunceli'de Mercan Grup Köy Yolu'nda Kar 3,5 Metreye Ulaştı — Ekipler Ulaşıma Kesintisiz Müdahale
3
Kars'ta vefa: Selim'de oğlu rahatsızlanan annesini kucağında taşıdı
4
Kars'ta 15 Yılın En Yoğun Karı: Sarıkamış'ta 2,5 Metreye Ulaşıldı
5
Gaziantep’te Kaldırımlarda Yaya Güvenliği İçin Karla Mücadele Aralıksız
6
Gaziantep Büyükşehir'den Çocuklara Kar Hediyesi: Atkı, Bere ve Eldiven
7
Vali Yılmaz'dan Gürhan Albayrak'a Başsağlığı — Alaattin Öztürk'ün Cenaze Töreni

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları