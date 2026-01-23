Vali Yılmaz'dan Gürhan Albayrak'a Başsağlığı — Alaattin Öztürk'ün Cenaze Töreni

Vali Yılmaz'dan Gürhan Albayrak'a başsağlığı

Alaattin Öztürk için düzenlenen cenaze törenine katıldı

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın kayınpederi Alaattin Öztürk'ün cenaze namazına katılarak başsağlığı dileklerini iletti.

Cenaze törenine Vali Yılmaz ile birlikte il protokolü ve merhumun sevenleri katıldı. Dualarla son yolculuğuna uğurlanan Öztürk için yapılan tören, sevenlerin ve yakınlarının katılımıyla gerçekleşti.

Merhuma Allah'tan rahmet dileyen Vali Yılmaz, Başkan Albayrak ve ailesine içten başsağlığı temennisinde bulundu.

