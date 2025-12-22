Gaziantep Büyükşehir'den Evde Fizik Tedavi: 102.148 Seansla Hayata Dokunuş

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Evde Sağlık Hizmetleri Birimi aracılığıyla yürüttüğü Evde Fizik Tedavi Hizmeti ile hareket kısıtlılığı bulunan bireylerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırarak yaşam kalitelerini artırmayı hedefliyor.

Hizmetin kapsamı

Evde Fizik Tedavi Hizmeti; parkinson hastaları, omurilik felci olan bireyler, inme geçiren hastalar, omurilik yaralanmaları sonucu tekerlekli sandalyeye bağımlı yetişkinler, kas erimesi yaşayan hastalar ile doğumsal anomalilerden spina bifida tanısı bulunan çocuklar için bireysel ihtiyaçlara uygun profesyonel fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları sunuyor.

Nasıl yararlanılır?

Hizmetten yararlanabilmek için hastaların, fizik tedavi uzmanı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda düzenlenen ve üzerinde "Evde Fizik Tedavi Hizmetinden Faydalanabilir" ibaresi bulunan sağlık raporuna sahip olması gerekiyor. Bu rapor, hastanın ev ortamında tedaviye uygunluğunu belirliyor.

Saha çalışmaları ve istatistikler

Birim, 2019 yılı Ekim ayından bu yana faaliyet gösteriyor. Sahada hizmet veren 14 araç ve 28 kişilik uzman ekip ile yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 102 bin 148 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verildi. Seanslar ortalama 30 dakika sürüyor ve günlük yaklaşık 154 hastaya evlerinde ulaşılıyor.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ ARACILIĞIYLA YÜRÜTTÜĞÜ EVDE FİZİK TEDAVİ UYGULAMALARIYLA, HAREKET KISITLILIĞI BULUNAN BİREYLERİN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRARAK YAŞAM KALİTELERİNİ ARTIRIYOR.