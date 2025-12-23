Gaziantep Şehir Hastanesi'nde TÜSEB Teknoloji Transfer Ofisi Açıldı

Gaziantep Şehir Hastanesi bünyesinde, sağlıkta yenilikçi projeleri ticarileştirmeyi hedefleyen Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Teknoloji Transfer Ofisi düzenlenen törenle hizmete girdi. Merkez, sağlık alanındaki bilimsel bilgi, buluş, yenilik ve klinik tecrübelerin ürünleşmesine katkı sağlayacak.

Açılış ve hedefler

Ofis, sağlık çalışanları, yatırımcılar ve sanayicilerin fikirlerini dünya markasına dönüştürmeyi amaçlıyor. Sağlıkta araştırma-geliştirme ve inovasyon ekosistemini güçlendirmek ve yerli tıbbi teknoloji üretimini artırmak açılışın öncelikli hedefleri arasında yer aldı.

Konuşmalar

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin törende şunları söyledi: "Eğer bugün ‘bismillah’ demezsek yarın çok geç olacak. Bugün burada olduğunuz için, bu güzel desteğiniz için ben her birinize çok teşekkür ediyorum. Bugün bir tarih yazacağız ve inşallah artık dışa bağımlıktan kurtulduğumuz, silikon vadilerinin burada kümeleştiği, en azından doktorların dışarıya gitmediği, her şeyi ülkemizde bulduğu bir dönemi başlatacağız. Çünkü bilgi ekonomisinde bilgi güçlü iktidar yapar. Ama iktidar yapanlar gayretten çok öğretiyor. Biz öğretemeyiz, biz yaşadık ve izliyoruz. Merhameti akılla birleştiririz ve bunu Allah’ın izniyle başarırız. Bu noktada birlikte başaracağımıza bütün kalbimle inanıyorum. Bilimde de, tıpta da, felsefede de ve ahlakta asıl olan insandır. Bina araçtır, imkanlar vasıtadır. O yüzden her şeyin başı insandır"

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin ise şu değerlendirmeyi yaptı: "Koruyan sağlık anlamında Gaziantep Şehir Hastanemiz, modern alt yapısıyla vatandaşımızın sağlığını en güçlü şekilde koruyan bir kale vazifesi görüyor. Ancak bizler koruyucu sağlık hizmetlerini sadece tedavi ile değil, bilimsel öngörü ve veri odaklı yaklaşımlarla da destekliyoruz. TÜSEB Teknoloji Transfer Ofisi, akademik birikimi inovasyonla buluşturarak teşhis ve tedavi yöntemlerimizi modernize edecek, sağlık hizmeti kalitemizi dünya standartlarının üzerine çıkaracaktır. Bilginin ticarileşmesi, yerli ve milli üretimin en temel şartıdır. Biz artık sadece teknoloji tüketen değil, patent alan, lisanslayan ve kendi tıbbi teknolojisini ihraç eden bir ülke olma yolundayız. İşte bu yöntem ve bugün açılışını yaptığımız bu Teknoloji Transfer Ofisi, üreten sağlık vizyonumuzun Gaziantep’teki kalbi olacaktır. Genç araştırmacılarımız ve uzman hekimlerimiz en büyük hayallerini ve projelerini hayata geçirmek için artık uzaklara gitmek zorunda kalmasın. Kendi şehirlerindeki bu imkana kavuşsunlar. Gaziantep’in girişimci ruhu ile TÜSEB’in bilimsel gücü birleştiği zaman Türkiye yüzyılının sağlık ayağını hep birlikte inşa etmiş olacağız"

Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan yaptığı sunumda, Teknoloji Transfer Ofisi’nin sağlık alanındaki yenilikleri destekleme açısından önemini vurguladı ve Türkiye genelinde ofis sayısını artırma hedefinden bahsetti. Sunumun devamında ofisin çalışmaları hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Tören ve program akışı

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen kurdele kesimiyle ofisin açılışı yapıldı. Açılış, Türkiye’nin sağlıkta yerli üretim, teknoloji geliştirme ve kamu-sanayi-akademi entegrasyonunu hedefleyen "Üreten Sağlık Buluşmaları" programının başlangıcını oluşturdu. Program, Gaziantep Ticaret Odası’nda düzenlenecek Gaziantep Sağlık Endüstrisi İş Birliği Zirvesi ile devam edecek.

Törene, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin, Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ilgın Türkçüoğlu, TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan ile doktorlar ve ilgili yetkililer katıldı.

