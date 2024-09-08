Gaziantep'te Kuaför Halit Karakuş'tan Ücretsiz Tıraş Hizmeti

Gaziantep'te Öğrencilere Ücretsiz Tıraş Hizmeti

Gaziantep'te 19 yıllık deneyime sahip erkek kuaförü Halit Karakuş, 2024-2025 eğitim öğretim yılına hazırlanan öğrencilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Karakuş, Güvenevler Mahallesi'ndeki kuaför dükkanında, okulların açılışından bir gün önce yaklaşık 100 öğrenciyi ücretsiz olarak tıraş etti.

Geleneksel Kampanya

Her yıl öğrencilere çeşitli ödüller verdiklerini ifade eden Karakuş, "Tüm öğrencileri tıraş ediyoruz. Okul başlamadan önce böyle bir kampanya düzenledik. Sosyal medya üzerinden yaptığımız paylaşım ile bu etkinliği duyurduk. Şu ana kadar 80 öğrenciyi tıraş ettik. Günün sonunda toplam 100 öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz," dedi.

Öğrencilerin Mutluluğu

Öğrencilerden Metehan Barlık, yarın okula gideceğini belirterek, "Tıraş için ayırdığım parayı cebimde tutuyorum. Onu da yarın kantinde harcamayı planlıyorum. Bu benim için çok güzel bir fırsat oldu. Gerçekten mutluyum," diye konuştu.

Mesleki Dayanışma

Karakuş, meslektaşlarına da benzer etkinlikler düzenlemeleri çağrısında bulundu. Öğrencilerimizi mutlu etmeyi seviyoruz, diyerek bu tür etkinliklerin yaygınlaşmasını arzuladı.

Gaziantep'te yaklaşık 19 yıldır erkek kuaförlüğü yapan Halit Karakuş, 2024-2025 eğitim öğretim yılının açılışı öncesi öğrencileri ücretsiz tıraş ediyor.

Gaziantep'te yaklaşık 19 yıldır erkek kuaförlüğü yapan Halit Karakuş, 2024-2025 eğitim öğretim yılının açılışı öncesi öğrencileri ücretsiz tıraş ediyor.

Gaziantep'te yaklaşık 19 yıldır erkek kuaförlüğü yapan Halit Karakuş, 2024-2025 eğitim öğretim yılının açılışı öncesi öğrencileri ücretsiz tıraş ediyor.

Gaziantep'te yaklaşık 19 yıldır erkek kuaförlüğü yapan Halit Karakuş, 2024-2025 eğitim öğretim yılının açılışı öncesi öğrencileri ücretsiz tıraş ediyor.

Gaziantep'te yaklaşık 19 yıldır erkek kuaförlüğü yapan Halit Karakuş, 2024-2025 eğitim öğretim yılının açılışı öncesi öğrencileri ücretsiz tıraş ediyor.

Gaziantep'te yaklaşık 19 yıldır erkek kuaförlüğü yapan Halit Karakuş, 2024-2025 eğitim öğretim yılının açılışı öncesi öğrencileri ücretsiz tıraş ediyor.