Gaziantep’te Sıfır Atık Çalıştayı Başladı: Yerelden Ulusala İsrafla Mücadele

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde, Sıfır Atık Vakfı’nın organizasyonu ve Gaziantep Valiliği’nin himayesinde düzenlenen Gaziantep Sıfır Atık Çalıştayı, Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde başladı. Çalıştay; israfla mücadelede yerel çözümlerin ulusal politikalara dönüştürülmesini hedefliyor.

Sıfır Atık Hareketi’nin kurucusu ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan’ın vizyonuyla yürütülen etkinlikte, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi destek veriyor.

14 Tematik Masa ile Yerelden Ulusala Çözümler

Program kapsamında kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve gönüllülerin katılımıyla dört ana başlık altında 14 tematik masa kurulacak. Masalarda; israfın önlenmesi, atık oluşumunun azaltılması, geri dönüşüm ve geri kazanım uygulamaları, döngüsel ekonomi, yerel yönetimlerin rolü ile eğitim ve farkındalık çalışmaları çok paydaşlı bir yaklaşımla ele alınacak.

Kapsamlı Masa Çalışmalarıyla Kritik Başlıklar

Çalıştayda Gaziantep’in israf ve atık kaynakları kapsamlı biçimde değerlendirilecek, kente özgü çözüm önerileri geliştirilecek ve ortaya çıkan çıktılar ulusal ölçekte izlenebilir bir sürecin parçası olacak. Masa çalışmalarında iklim ve afet yönetimi, su verimliliği, gıda ve organik atıklar, plastik ve ambalaj kullanımı, enerji ve ulaşım dönüşümü, sanayi ve ticaret, turizm, toplumsal dönüşüm ve veri yönetimi gibi kritik başlıklar tartışılacak.

Yerel Uygulamalardan Ulusal Politikaya

Çalıştayın hedefi, saha gözlemleri, yerel veriler ve iyi uygulama örneklerinden hareketle ulusal Sıfır Atık politikalarına katkı sağlamak ve alınacak kararların başka kentlerle karşılaştırılabilir, izlenebilir hale gelmesini temin etmek.

Belediye Vekili Feray Yılmaz: "Doğayı korurken şehrimizin geleceğine yatırım yapıyoruz"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Feray Yılmaz, açılış konuşmasında dünyayı miras değil bir emanet olarak gördüklerini belirterek şunları söyledi: "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak sıfır atığı, sadece çöplerin ayrıştırılması ve geri dönüşüm kutularından ibaret görmüyoruz. Çocuğumuzun aldığı her bir havada, mutfağımıza giren enerjide, yarınlara bırakacağımız şehirde biz geri dönüşümü ve çevreyi görüyoruz. Bugün Gaziantep’te her gün yaklaşık 2 bin ton evsel atığı dönüştürüyoruz ve yönetiyoruz. Şehrimiz için bununla yetinmiyoruz. Bu atıklardan elde ettiğimiz enerjiyle yaklaşık 50 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyoruz. Atığı enerjiye dönüştürerek faydalı hale getiriyoruz. Her yıl binlerce ton sera gazı üretiminin önüne geçiyoruz. Bu şekilde doğayı korurken şehrimizin geleceğine yatırım yapıyoruz ama şunu biliyoruz ki bu konu evde konuşulmuyorsa, evde başlamıyorsa bir şeyler eksik kalmış demektir. Bu yüzden başlattığımız "Geri Dönüşüm Evde Başlar Projesi" ile şehrimizin STK’larıyla, kadın girişimcileriyle geri dönüşümü evde başlatmak üzere çalışmalar yapıyoruz."

Yılmaz, çevre projelerinde özellikle çocuklara yönelik eğitimlerin önemine vurgu yaparak, "Çocuğun kalbine dokunursak biliyoruz ki bir şehrin geleceğini kurtarırız. Gaziantep’te atıkları çevre atığı olarak görmüyoruz. Hava kalitesinden doğalgaz dönüşümüne, temiz enerjiden sosyal destek projelerine kadar her alanda daha temiz, daha sağlıklı bir şehir için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca Yeşil Antep Projesi, geri dönüşümlü park alanları ve elektrikli otobüsler gibi sürdürülebilir uygulamalara dikkat çekti.

Vali Yardımcısı Sedat Sezik: "Atık yönetimi ertelenemez"

Gaziantep Vali Yardımcısı Sedat Sezik, kentte kurulan modern atık tesisinin ekonomiye kazandırma ve çevresel zararı azaltma açısından örnek olduğunu belirtti. Sezik, nüfus artışı ve tüketim alışkanlıklarıyla atık miktarının büyüdüğünü vurgulayarak, "Kişi başına düşen günlük atık miktarına baktığımızda yaklaşık 1 kilogramın üzerinde atık üretiliyor. Bu tablo atık yönetiminin artık ertelenemez, geciktirilemez bir mesele haline geldiğini gösteriyor" dedi. Sezik, Gaziantep’te yılda yaklaşık 650 bin ton evsel atığın Büyükşehir Belediyesi tarafından toplandığını ve bertaraf edildiğini vurguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Harun Topçu çalıştayın uygulamaları değerlendirme ve çözümler üretme açısından etkisine dikkat çekerken, İl Tarım ve Orman Müdürü Vekili Nihat Deme sıfır atık bilincinin küçük yaştan itibaren verilmesi gerektiğini belirtti.

Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Göğüş ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürdürülebilirlik Ofis Koordinatörü Prof. Dr. Şafak Tercan ise Sıfır Atık Projesi ve geri dönüşümün çevre ile ekosistem üzerindeki önemine değinerek, dünyadan örnekler ışığında yerelde yürütülen çalışmaları inceledi.

TÜRKİYE SIFIR ATIK ÇALIŞTAYLARI SERİSİ GAZİANTEP İLE DEVAM EDİYOR