Gaziantep'te Yoğun Kar: Şehir Beyaz Örtüyle Uyanıyor
Gece başlayan kar yağışı kent merkezine kadar etkili oldu
Gaziantep, gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla sabaha beyaz örtü serili bir görüntüyle uyandı. Şehir genelinde görülen kar, kartpostallık manzaralar oluşturdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Gaziantep için yaptığı yoğun kar yağışı uyarısının ardından başlayan yağış, yüksek kesimlerde etkisini gösterdikten sonra gecenin ilerleyen saatlerinde kentin geneline yayıldı.
Belediye ekipleri yoğun kar yağışı sonrası yollarda çalışma yaparken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Gaziantepliler güne beyaz örtüyle uyandı. Özellikle Gaziantep Kalesi çevresinde ortaya çıkan görüntüler ilgi çekti.
Erken saatte işine gitmek isteyen bazı vatandaşlar, karla kaplanan araçlarını temizleyerek yollara çıktı. Kentte ulaşım ve günlük yaşamda aksamaların önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
GAZİANTEP'TE GECE SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI ŞEHRİ BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLADI. GÜNE BEYAZ ÖRTÜYLE UYANAN GAZİANTEP'TE KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI.