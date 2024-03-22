Gelir İdaresi Başkanlığı düşük KPSS puanıyla memur alımı! 81 ilde başvuru ekranı açıldı

Son dakika bilgisine göre, Gelir İdaresi Başkanlığı Türkiye genelinde 1271 gelir uzman yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Bu alımlar, ülkenin dört bir yanındaki 81 ile yayılacak. Başvuruların 12 Nisan tarihinde başlayacağı belirtilirken, detaylar henüz araştırılıyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın bu personel alımına kimlerin başvurabileceği ve başvuruların nereden ve nasıl yapılacağı konularında daha fazla bilgi bekleniyor. Süreçle ilgili detaylar netleştikçe kamuoyuyla paylaşılacak.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI'NIN PERSONEL ALIMI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI





Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayınladığı son dakika açıklamasına göre, başvuru yapacak adaylar belirli kriterlere uymalıdır. Başvuruda bulunacak adaylar, en fazla 5 il tercihinde bulunabileceklerdir. Eğer il içinde birden fazla atama yapılacak yer belirlenmişse, adaylar tercih ettikleri her il için ayrı ayrı olmak üzere bu yerleri öncelik sırasına göre belirtmelidirler. Ayrıca, bu tercihlerinden vazgeçme imkanları bulunmamaktadır.



Başvuru yapacak adayların, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olmaları gerekmektedir. Ayrıca, adayların 2022 veya 2023 yıllarında yapılan KPSS A P48 puan türünden 65 üzerinde puan almaları gerekmektedir.

Başvuruların nasıl yapılacağı konusunda ise ilana başvuruların 15 ile 25 Nisan 2024 tarihleri arasında "http://sinav.gib.gov.tr" adresi üzerinden alınacağı belirtilmiştir. Bu süre içinde adaylar başvurularını gerçekleştirebilirler.