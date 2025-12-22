DOLAR
Prof. Dr. Hüseyin Aktaş Manisa'da Gençlik Temsilcileriyle Buluştu

Prof. Dr. Hüseyin Aktaş, Manisa Uluslararası Öğrenci Derneği ev sahipliğinde düzenlenen gençlik buluşmasında sivil toplumun genç temsilcileriyle bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 15:45
Prof. Dr. Hüseyin Aktaş Manisa'da Gençlik Temsilcileriyle Buluştu

Prof. Dr. Hüseyin Aktaş Manisa'da genç liderlerle buluştu

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Aktaş, Manisa Uluslararası Öğrenci Derneği ev sahipliğinde düzenlenen gençlik buluşmasında sivil toplum kuruluşlarının genç temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantı, Manisa Gençlik Platformu (MAGEP) tarafından hazırlanan çalışma takvimi kapsamında gerçekleştirildi.

Toplantı mekanı ve amacı

Program, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sultan Konağı Sosyal Tesislerinde yapıldı. Tanışma ve istişare amaçlı düzenlenen etkinlikte, gençlerin sosyal hayattaki rolü, gönüllülük faaliyetleri ve sivil toplumun geleceğine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Katılımcılar

Toplantıya; Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Ahmet Yasav, TÜGVA Manisa İl Temsilcisi Murat Alataş, Genç Kadem Başkanı Hilal Feyza Kartal, Hanımlar Birimi Başkanı İkra Karslı, Genç Önder Başkanı Emirhan Kömürcü ile Manisa Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Dr. Orhan Güzel ve Genç Memur-Sen, Genç Yeşilay ile çeşitli öğrenci topluluklarından temsilciler katıldı.

Kapanış

Program, katılımcılar arasında karşılıklı görüş alışverişi gerçekleştirilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

