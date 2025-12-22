Prof. Dr. Hüseyin Aktaş Manisa'da Gençlik Temsilcileriyle Buluştu

Prof. Dr. Hüseyin Aktaş Manisa'da genç liderlerle buluştu
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Aktaş, Manisa Uluslararası Öğrenci Derneği ev sahipliğinde düzenlenen gençlik buluşmasında sivil toplum kuruluşlarının genç temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantı, Manisa Gençlik Platformu (MAGEP) tarafından hazırlanan çalışma takvimi kapsamında gerçekleştirildi.
Toplantı mekanı ve amacı
Program, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sultan Konağı Sosyal Tesislerinde yapıldı. Tanışma ve istişare amaçlı düzenlenen etkinlikte, gençlerin sosyal hayattaki rolü, gönüllülük faaliyetleri ve sivil toplumun geleceğine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.
Katılımcılar
Toplantıya; Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Ahmet Yasav, TÜGVA Manisa İl Temsilcisi Murat Alataş, Genç Kadem Başkanı Hilal Feyza Kartal, Hanımlar Birimi Başkanı İkra Karslı, Genç Önder Başkanı Emirhan Kömürcü ile Manisa Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Dr. Orhan Güzel ve Genç Memur-Sen, Genç Yeşilay ile çeşitli öğrenci topluluklarından temsilciler katıldı.
Kapanış
Program, katılımcılar arasında karşılıklı görüş alışverişi gerçekleştirilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
MANİSA’YA AKADEMİK VE SOSYAL ALANDA ÖNEMLİ KATKILAR SUNAN MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. HÜSEYİN AKTAŞ, MANİSA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DERNEĞİ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN GENÇLİK BULUŞMASINDA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GENÇ TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.