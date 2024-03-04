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Gençlik ve Spor Bakanlığı 950 yeni personel alımı yapacak! Başvuru şartlarına dikkat

Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB, 950 sözleşmeli yeni kamu personeli alımı için güncel kadro ilanı verdi. Başvuru şartları, süreci ve tüm ayrıntıları haberimizden öğrenebilirsiniz.

Yayın Tarihi: 04.03.2024 17:04
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 17:04
Gençlik ve Spor Bakanlığı 950 yeni personel alımı yapacak! Başvuru şartlarına dikkat

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2024 yılında 950 yeni kamu personeli memur alacak. Ancak başvurular için henüz bir tarih verilmedi. Sözleşmeli antrenör alımı da gençlik çalışanı alımı ile birlikte duyurulmuştu ama başlamadı. Adaylar bu konuda sürecin hızlandırılmasını istiyor. Ayrıca bu atamada mülakat olmadan, sadece KPSS puanı ile yerleştirme yapılmasını umuyor.

MULAKATSIZ ATAMA TALEBİ

Atamaların artık Sağlık Bakanlığı ve diğer pek çok Bakanlıkta olduğu gibi doğrudan KPSS puan sıralamasına göre yapılması, adaylar tarafından özellikle talep ediliyor. 

GSB personeli alımı

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İSTİHDAM İLANINA KİM BAŞVURABİLİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre başvuru yapacak adayların bazı koşulları sağlaması gerekiyor. Bunlar arasında Türk Vatandaşı olmak, 18 yaşından büyük olmak, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan herhangi bir aylık almamak, kamu kurumlarında çalışırken görevine veya mesleğine son verilmemiş olmak bulunuyor. Ayrıca adayların görevlerini sürekli yapmasına mani bir sağlık problemi olmaması gerekiyor.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELER?

Başvuru yapacak adayların üniversitelerin lisans düzeyinde “beden eğitimi veya spor eğitimi alanlarından” mezun olmaları gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı memur alımı için KPSS puanı da 2022 yılında en az 50 olmalı. Bunun yanında adayların başvuracakları branşta temel antrenörlük (ikinci kademe) seviyesinde bir belgeye sahip olmaları şart.

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