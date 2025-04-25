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Giresun'da 28. Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri Coşkusu Başlıyor

Giresun'da 1-15 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Tiyatro Günleri'nde 13 farklı oyun sahnelenecek.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 14:30
Giresun'da 28. Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri Coşkusu Başlıyor

Giresun'da Tiyatro Sevdamızı Yaşatıyoruz

Giresun Belediyesi, 28. Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri etkinliği ile sanatseverleri bir araya getiriyor. 1-15 Mayıs tarihleri arasında Vahit Sütlaş Tiyatro Sahnesi'nde gerçekleşecek olan etkinlikte, 11 tiyatro ekibi 13 farklı oyunu izleyicilere sunacak.

Etkinlik Detayları

Tüm oyunlar, her akşam saat 20.00'de başlayacak. Belediye Başkanı Fuat Köse, etkinlikte sanatın insan yaşamındaki önemine vurgu yaparak, Giresunluları ve çevre illerdeki sanatseverleri tiyatro günlerine davet etti.

Tiyatronun Değeri

Köse, düzenlediği basın toplantısında "Tiyatro, sadece sahnede icra edilen bir oyun değildir, bir duruştur. İyiliğe giden yol için bir direniştir. Özgürlüğün, düşüncenin, yaratıcılığın en yalın ve saf halidir," dedi. Ayrıca, etkinliğe destek veren tüm sanatçılara teşekkürlerini iletti.

Giresun’daki tiyatro severler ve sanat tutkunları, unutulmaz bir deneyim yaşamak için bu önemli etkinlikte yer almayı kaçırmamalı!

Giresun Belediyesi tarafından organize edilen 28. Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri'nde 13 farklı...

Giresun Belediyesi tarafından organize edilen 28. Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri'nde 13 farklı oyun sanatseverler ile buluşacak. Belediye Başkanı Fuat Köse (ortada), tiyatro binasında basın toplantısı düzenledi.

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