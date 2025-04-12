Giresunlu Tarih Tutkunu Menteşeoğlu, Şehir Kültürünü Geleceğe Taşıyor

GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'un kültürel mirasını yaşatmak için çalışan Hüseyin Gazi Menteşeoğlu, babasından aldığı ilhamla 24 yıldır tarih araştırmaları yapıyor.

Hüseyin Gazi Menteşeoğlu, Ömer Erden Menteşeoğlu adlı babasının kendisine verdiği ilhamla Giresun tarihine merak sardı. Menteşeoğlu, “Bu şehrin tarihini ve kültürünü okudukça Giresun'u daha da çok seveceksin” sözü üzerine, kent kültürünü araştırmaya koyuldu.

2001’den bu yana 1000 civarında eski Giresun fotoğrafı, 500’ün üzerinde Osmanlı dönemine ait gazete ve yüzlerce belge biriktiren Menteşeoğlu, eski eşyaları da toplamaya başladı. 9 kent kültürü sergisi açan Menteşeoğlu, evinin altındaki bölümü müzeye dönüştürerek Giresun kültürünü gelecek nesillere taşımayı hedefliyor.

54 yaşındaki Menteşeoğlu, Giresun Üniversitesi'nde memur olarak görev yapıyor. AA muhabirine verdiği demeçte, babasının tarih ve halk kültürü konusundaki çalışmalarıyla büyüdüğünü ifade etti. Babasının vefatının ardından, onun anısını yaşatmak amacıyla "Ömer Erden Menteşeoğlu Kent Kültürü" sergileri düzenlemeye başladı.

Menteşeoğlu, aile büyüklerinden kalan eşyaları toplayarak sergilere katkıda bulunduğunu belirterek, Giresun’un değerli kültürel mirasını korumaya yönelik çabalarına devam ediyor. Topladığı eşyalar arasında, geçmişe ait birçok nesne bulunuyor.

“Fotoğraf sanatından matbaacılık sektörüne, gaz ocaklarından tarım aletlerine kadar Giresun ile ilgili her şeyi topluyorum,” diyen Menteşeoğlu, eşyaları hasarlı durumda aldığını fakat onarıp kullanılabilir hale getirdiğini aktararak, Giresunlu akademisyenlerin, araştırmacıların ve tarihçilerin de kendisine ulaşarak yardım aldıklarını belirtti.

Menteşeoğlu, “Giresun'un geçmişine ilgi duyanlar burayı ziyaret ediyor. Köyde kullandıkları el aletleri burada mevcut,” diyerek, tarihi eşyaların dikkat çektiğini vurguladı. Tarih tutkusunun asla azalmadığını da ekleyen Menteşeoğlu, “Giresun'a özgü objeleri korumaya devam edeceğim. Bu bir alışkanlığa dönüşmeyecek,” ifadesini kullandı.

Menteşeoğlu, babasının sözlerini hatırlatarak, “Babamın dediği gibi bu şehri daha çok sevmeye başladım. Bir şehri sevmek, fedakarlık gerektirir,” diyerek, Giresun’un kültürel zenginliklerini korumak için verdiği mücadeleyi sürdürme kararlılığını dile getirdi.

Babasının yönlendirmesiyle Giresun tarihine merak duyan Hüseyin Gazi Menteşeoğlu, 24 yılda biriktirdiği belge ve eşyalarla kentin geçmişini unutturmamak için çaba sarf ediyor. Evinin altındaki bölümü adeta müzeye dönüştüren Menteşeoğlu, kente ait eski fotoğrafları, ihracat beyannamelerini, Afyonkarahisar'dan kente gelen gelinin elbisesi gibi birçok eseri meraklılarıyla buluşturuyor.

Babasının yönlendirmesiyle Giresun tarihine merak duyan Hüseyin Gazi Menteşeoğlu, 24 yılda biriktirdiği belge ve eşyalarla kentin geçmişini unutturmamak için çaba sarf ediyor. Evinin altındaki bölümü adeta müzeye dönüştüren Menteşeoğlu, kente ait eski fotoğrafları, ihracat beyannamelerini, Afyonkarahisar'dan kente gelen gelinin elbisesi gibi birçok eseri meraklılarıyla buluşturuyor.