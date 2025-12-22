DOLAR
Gökçedere Göleti Dondu: Bayburt’ta Kartpostallık Buz Manzarası

Bayburt’un Gökçedere Göleti, sıfırın altına düşen hava sıcaklarıyla yüzeyi buzla kaplandı; çevredeki karla örtülü dağlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 10:53
Gökçedere Göleti Dondu: Bayburt’ta Kartpostallık Buz Manzarası

Gökçedere Göleti Dondu: Bayburt’ta Kartpostallık Görüntüler

Soğuk Havanın Etkisi

Bayburt’un Gökçedere beldesinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle Gökçedere Göletinin yüzeyi buzla kaplandı. Gece saatlerinde etkili olan soğuk hava, göletin yüzeyinde oluşan kalın buz tabakasıyla dikkat çekti.

Buz Tabakası ve Çevre

Su ürünleri kafeslerinin buzla çevrildiği gölette oluşan buz tabakası, bölgeye kartpostallık bir görünüm kazandırdı. Donmuş su yüzeyi, fotoğraf meraklıları için eşsiz kareler sunuyor.

Dağlar ve Ağaçların Beyaz Örtüsü

Göletin etrafını saran dağlar karla kaplanmış durumda; beyaz örtüye bürünen ağaçlar ve buz tutan gölet birlikte doğal ve görsel açıdan çarpıcı bir manzara oluşturuyor.

GÖKÇEDERE GÖLETİ BUZ TUTTU

GÖKÇEDERE GÖLETİ BUZ TUTTU

GÖKÇEDERE GÖLETİ BUZ TUTTU

