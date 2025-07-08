Gökhan Tepe Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde Sahne Aldı

Trabzon Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü gününde ünlü şarkıcı Gökhan Tepe, müzikseverlerle buluştu. Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamındaki bu etkinlik, Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Konserine; Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan askerler için rahmet dileyerek başlayan Tepe, "Veda Makamı", "Yürü Yüreğim", "Adı Aşk Olsun" gibi sevilen parçalarını seslendirdi. Hayranları, Tepe'nin performansı sırasında fuar alanını doldurarak uzun süre alkışlarla destek verdi.

Festivalin, konserler, söyleşiler ve sergiler gibi çeşitli etkinliklerle 13 Temmuz'a kadar devam edeceği bildirildi.

Trabzon Kültür Yolu Festivali dördüncü gününde şarkıcı Gökhan Tepe konseriyle devam etti.

Trabzon Kültür Yolu Festivali dördüncü gününde şarkıcı Gökhan Tepe konseriyle devam etti.