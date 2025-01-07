Gölcük Tabiat Parkı'nda Göl Yüzeyi Buzla Kaplandı

Gölcük Tabiat Parkı'nda Buzlu Manzara

Bolu'nun doğal güzellikleriyle öne çıkan Gölcük Tabiat Parkı'ndaki göl, bu sabah eksi derecelere düşen hava sıcaklıkları nedeniyle buzla kaplandı.

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkında, gece saatlerinde hava sıcaklığı düştü ve gölün yüzeyi tamamen buz tutarak harika bir kış manzarası oluşturdu.

Ziyaretçiler Gölü Ziyaret Ediyor

Günübirlik tatil için Gölcük'e gelen ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüş yaparken, iskelede fotoğraf çektirerek bu eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor.

Güvenlik Uyarıları

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, ziyaretçilere gölün üzerine çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuyor. Güvenlik önlemlerine dikkat etmek, herkesin güvenliği için önem taşıyor.