Gönüllü Gençler, Hastanede Tedavi Gören Çocukların Karnelerine Sevinç Eğlencesi Düzenledi

Düzce'de, rahatsızlıkları nedeniyle okula gidemeyen çocuklara yönelik anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Düzce Gençlik Merkezi gönüllüleri, hastanelerde tedavi gören çocukları ziyaret ederek, karne sevinci yaşattı.

İl Sağlık ve Milli Eğitim müdürlükleri tarafından başlatılan "Gönüllere Dokunuyoruz" projesi kapsamında harekete geçen gençler, eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla şehirdeki hastanelerin çocuk servislerini ziyaret etti. Proje, Eğitim alanında farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Etkinliğe destek veren İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz ve İl Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, gönüllü gençlerle birlikte sürpriz bir karne etkinliği düzenledi. Ziyaret ettiği hastane odalarında çocuklar, ellerinde balonlarla karşılandı ve karneleri ile birlikte çeşitli hediyeler verildi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, karne günü hastanede olan öğrencileri ziyaret ederek, onlara destek olmayı amaçladıklarını ifade etti. Aslan, "Çocuklarımız karnelerini almaya gelemedi, biz karnelerini onlara getirelim istedik. Bu sevinci onlarla hastane ortamında da olsa paylaşalım istedik. Evlatlarımıza şifa diliyorum." dedi.

Gençlik Merkezi lideri Taner Süler, hastanede tedavi gören çocuklara sürpriz yaparak, karne heyecanını paylaştıklarını belirtti. Süler, "Kardeşlerimizin okullarına ulaşıp, müdürlerimizden izinler alarak karnelerini hastaneye getirdik. Gönüllü gençlerimiz bu etkinliği yapmaktan memnun oldu," dedi.

Etkinlikten memnun olan tedavi gören öğrencilerin sevinçleri gözlerinden okunurken, Süler, "Buradaki çocuklarımızın karne alamadıkları için buruklukları vardı. Biz de genç kardeşlerimizle onların bu burukluklarını gidermeye çalıştık. Onları hastalık modundan çıkararak sohbet ettik ve kitap hediye ederek moral olmaya çalıştık." şeklinde konuştu.

Düzce Gençlik Merkezi gönüllüleri, rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gören çocuklara karnelerini hastanede teslim ederek onların yüreklerine dokundu. Gençlik Merkezi, İl Sağlık ve Milli Eğitim müdürlüklerince hayata geçirilen "Gönüllere Dokunuyoruz" projesi kapsamında harekete geçen gençler, eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla kentteki hastanelerin çocuk servislerini ziyaret etti.

Düzce Gençlik Merkezi gönüllüleri, rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gören çocuklara karnelerini hastanede teslim ederek onların yüreklerine dokundu. Gençlik Merkezi, İl Sağlık ve Milli Eğitim müdürlüklerince hayata geçirilen "Gönüllere Dokunuyoruz" projesi kapsamında harekete geçen gençler, eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla kentteki hastanelerin çocuk servislerini ziyaret etti.