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Gönüllü Ressamlar Adıyaman'da Özel Çocuklara Umut Oldu

Gönüllü ressamlar, Adıyaman'daki özel çocuklara resimlerle umut vererek hayatlarına dokundu.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 14:04
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 14:04
Gönüllü Ressamlar Adıyaman'da Özel Çocuklara Umut Oldu

Gönüllü Ressamlar Adıyaman'da Özel Çocuklara Umut Oldu

Türkiye'nin dört bir yanından bir araya gelen gönüllü resim öğretmenleri, "Resimlerle Çocuklara Umut Ol" projesi kapsamında Adıyaman'da eğitim gören özel çocuklara kara kalem portreleri çizerek önemli bir etkinliğe imza attı.

Proje Kapsamında Özel Öğrenciler İçin Duygu Dolu Anlar

Proje çerçevesinde, Malazgirt Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim alan öğrencilerin portreleri, uzman gönüllü ressamlar tarafından kara kalem tekniğiyle oluşturuldu. Hazırlanan 29 portre, hiçbir ücret talep edilmeden hazırlandı ve kargo yoluyla okul yönetimine ulaştırıldı.

Okulun koridorlarında sergilenen portreler, öğrenciler ve veliler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Sergiyi gezen öğrencilerin kendi portrelerini görmeleri, yüzlerinde büyük bir mutluluk oluşturdu.

Öğrencilerin Hayatına Dokunan Çizimler

Etkinliğin sonunda tüm çizimler, öğrencilerin kendilerine hediye edildi. Malazgirt Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdür Yardımcısı Mehmet Çalım, gönüllü öğretmenlere teşekkür ederek, "Bu çalışmaların temel amacı, öğrencilerimizin hayatlarına farklı dokunuşlar yapmaktır. İlgiye ve desteğe en çok ihtiyaç duyan bireyler olarak özel öğrencilerimizin kendilerini değerli hissetmelerini istiyoruz." dedi.

Umut Projesi Türkiye Genelinde Yaygınlaşıyor

Proje Koordinatörü Tülin Dumlu Kaygusuz, bu uluslararası projede emeği geçen herkesin katkısını vurgulayarak, "Projeye Türkiye'deki gönüllü öğretmenlerle başladık. Şu ana kadar 15 ilde bu çalışmayı tamamladık. Hedefimiz ise, tüm illerde öğrencilerimizin resimlerini çizmek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin dört bir yanından "Resimlerle Çocuklara Umut Ol" projesi kapsamında bir araya gelen...

Türkiye'nin dört bir yanından "Resimlerle Çocuklara Umut Ol" projesi kapsamında bir araya gelen gönüllü resim öğretmenleri, Adıyaman'da eğitim gören özel çocuklara kara kalem portrelerini çizerek sürpriz yaptı.

Türkiye'nin dört bir yanından "Resimlerle Çocuklara Umut Ol" projesi kapsamında bir araya gelen...

Türkiye'nin dört bir yanından "Resimlerle Çocuklara Umut Ol" projesi kapsamında bir araya gelen gönüllü resim öğretmenleri, Adıyaman'da eğitim gören özel çocuklara kara kalem portrelerini çizerek sürpriz yaptı.

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