Görme Engelli Ceylan Usta, 22 Yıldır Çanta ve Valiz Tamiri Yapıyor

Aksaray'da Görme Engelli Bir Usta: Ceylan Ülger

Aksaray'da yaşayan 61 yaşındaki Ceylan Ülger, %50 görme engeliyle yürüttüğü mesleğinde 22 yıldır 15 metrekarelik atölyesinde çanta ve valiz tamiri yaparak vatandaşlara hizmet veriyor.

Meslek Hayatı İlk Adımları

Ankara'da dünyaya gelen Ülger, ilkokul çağlarında aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla ayakkabı boyacılığı yapmaya başladı. Arkadaşının tavsiyesiyle çanta tamir atölyesinde çırak olarak işe girdi. 2001 yılında Aksaray'a taşınarak kendi iş yerini açan Ülger, burada çanta, valiz, kemer ve cüzdan tamiri yapıyor.

İş Yerini Besmele ile Açıyor

Dört çocuk babası olan Ceylan Ülger, iş yerini açarken her gün besmele ile başladığını belirtiyor. Çıraklık sürecinin zorlu geçtiğini, engeli nedeniyle makine kullanmaya başlayamadığını fakat azmiyle bu zorlukların üstesinden geldiğini vurguluyor. Ülger, "Zorluklara rağmen ilk iş yerimi Ankara'da açtım. İşlerimiz çok iyi gidiyordu. İki hava yolu şirketiyle de anlaşmalıydık. Ancak 2001 ekonomik krizi sonrası iş yerimizi kapatmak zorunda kaldık," diye ekliyor.

Artan Talep ve Gurbetçiler

Ülger, Aksaray'daki gurbetçi sayısının fazla olduğunu ve havalimanlarında sıkça meydana gelen kırılmalardan dolayı yaz aylarında iş yoğunluğunun arttığını belirtiyor. "Mayıs ayında başlayan bu yoğunluk, eylül sonuna kadar devam ediyor," diyor. Yaşının el verdiği sürece hizmet etmeye devam edeceğini ifade eden Ülger, işinde gösterdiği özenle müşterilerini memnun etmek için elinden gelen tüm çabayı sarf ediyor.

Aksaray'da yaşayan görme engelli 61 yaşındaki Ceylan Ülger, 22 yıldır 15 metrekarelik atölyesinde çanta ve valizlerin tamiri için gelenlere hizmet veriyor.

Aksaray'da yaşayan görme engelli 61 yaşındaki Ceylan Ülger, 22 yıldır 15 metrekarelik atölyesinde çanta ve valizlerin tamiri için gelenlere hizmet veriyor.