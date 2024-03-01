Görünüşüyle ve lezzetiyle büyüleyen altın tavuk tarifi! Bu tariften vazgeçemeyeceksiniz

Gelinim Mutfakta programı, her hafta farklı bir lezzetle ekranlara damgasını vuruyor. Bu haftanın yıldızı ise altın tavuk tarifi. Gelinlerin ustalık yarışına sahne olan program, izleyicilere birbirinden ilginç ve lezzetli tarifleri sunuyor. Altın tavuk tarifi de bu haftanın en dikkat çeken yemekleri arasında. Peki, altın tavuk nasıl yapılır, altın tavuk tarifi nedir? İşte bu eşsiz lezzetin püf noktaları.

Gelinim Mutfakta'nın bugünkü tarifi olan altın tavuk, sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda görsel şöleniyle de dikkat çekiyor. Programın yayınlandığı her gün saat 13.00'te Kanal D ekranlarında seyircilerle buluşan yarışmanın bugünkü bölümü, altın tavuk tarifiyle izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya hazırlanıyor.





Altın tavuk tarifinin malzemeleri arasında 6 adet tavuk göğsü, harcı için 4 yumurta, 2 çat kaşığı tuz, 2 çay kaşığı kırmızı toz biber, 2 çay kaşığı kajun baharatı ve 4 yemek kaşığı un bulunuyor. Ayrıca acı sos için 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 diş sarımsak, 1 tutam tuz, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 buçuk çay bardağı acı sos ve 1 çay bardağı su gerekli. Patates püresi için ise 5 adet patates, 2 çay kaşığı tuz, 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri ve 1 su bardağı krema kullanılıyor.

Tarife geçildiğinde, tavuk parçalarının yıkanıp kurulanmasıyla başlanıyor. Ardından harcın malzemeleri karıştırılıyor ve tavuklar bu sos içinde bekletiliyor. Noodle makarnası kaynar suya atılırken, tavuklar soslayıp tavada kızartılıyor. Patates püresi için ise patatesler kaynatılıp ezilir, içine krema, kaşar peyniri ve tuz eklenir. Hazırlanan acı sos ve kızarmış tavuklarla servis edildiğinde, sofranızda muazzam bir altın tavuk şöleni hazır oluyor.