Bist 100
9.193,69 1%
DOLAR
31,24 -0,05%
EURO
33,81 -0,23%
ALTIN
2.040,44 -0,11%

Görünüşüyle ve lezzetiyle büyüleyen altın tavuk tarifi! Bu tariften vazgeçemeyeceksiniz

Gelinim Mutfakta programı, haftanın ilk gününe damgasını vurarak nefis yemek tariflerini izleyicilerle buluşturuyor. Gelinler arasında kıyasıya rekabetin yaşandığı bu bölümde, günün öne çıkan yemeği ise lezzetli altın tavuk tarifi. Tarifin sırları ve detaylarıyla merak edilen sorular yanıt buluyor: Altın tavuk nasıl yapılır, altın tavuk tarifi nedir?

Yayın Tarihi: 01.03.2024 00:04
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 00:04
Görünüşüyle ve lezzetiyle büyüleyen altın tavuk tarifi! Bu tariften vazgeçemeyeceksiniz

Gelinim Mutfakta programı, her hafta farklı bir lezzetle ekranlara damgasını vuruyor. Bu haftanın yıldızı ise altın tavuk tarifi. Gelinlerin ustalık yarışına sahne olan program, izleyicilere birbirinden ilginç ve lezzetli tarifleri sunuyor. Altın tavuk tarifi de bu haftanın en dikkat çeken yemekleri arasında. Peki, altın tavuk nasıl yapılır, altın tavuk tarifi nedir? İşte bu eşsiz lezzetin püf noktaları.

Gelinim Mutfakta'nın bugünkü tarifi olan altın tavuk, sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda görsel şöleniyle de dikkat çekiyor. Programın yayınlandığı her gün saat 13.00'te Kanal D ekranlarında seyircilerle buluşan yarışmanın bugünkü bölümü, altın tavuk tarifiyle izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

tavuk

Altın tavuk tarifinin malzemeleri arasında 6 adet tavuk göğsü, harcı için 4 yumurta, 2 çat kaşığı tuz, 2 çay kaşığı kırmızı toz biber, 2 çay kaşığı kajun baharatı ve 4 yemek kaşığı un bulunuyor. Ayrıca acı sos için 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 diş sarımsak, 1 tutam tuz, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 buçuk çay bardağı acı sos ve 1 çay bardağı su gerekli. Patates püresi için ise 5 adet patates, 2 çay kaşığı tuz, 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri ve 1 su bardağı krema kullanılıyor.

Tarife geçildiğinde, tavuk parçalarının yıkanıp kurulanmasıyla başlanıyor. Ardından harcın malzemeleri karıştırılıyor ve tavuklar bu sos içinde bekletiliyor. Noodle makarnası kaynar suya atılırken, tavuklar soslayıp tavada kızartılıyor. Patates püresi için ise patatesler kaynatılıp ezilir, içine krema, kaşar peyniri ve tuz eklenir. Hazırlanan acı sos ve kızarmış tavuklarla servis edildiğinde, sofranızda muazzam bir altın tavuk şöleni hazır oluyor.

İLGİLİ HABERLER

Balık Burcu: Satürn’ün etkisi ile neler yaşayacak? İşte Balık burcu, Mart ayı ile ilgili tavsiyeler ve detaylar

Balık Burcu: Satürn’ün etkisi ile neler yaşayacak? İşte Balık burcu, Mart ayı ile ilgili tavsiyeler ve detaylar

EYT'yi kaçıranlara kademeli emeklilik kutusu açıldı! Bu şartlara aman dikkat

EYT'yi kaçıranlara kademeli emeklilik kutusu açıldı! Bu şartlara aman dikkat

Mart Ayında Aşk Kapıyı Çalacak! Bu 3 Burç Aşkın Tadını Çıkaracak

Mart Ayında Aşk Kapıyı Çalacak! Bu 3 Burç Aşkın Tadını Çıkaracak

Kahvaltıda bu ikisini sakın birlikte yemeyin! Gerçeği öğrenince hayrete düşeceksiniz

Kahvaltıda bu ikisini sakın birlikte yemeyin! Gerçeği öğrenince hayrete düşeceksiniz

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
En az lise mezunlarına KPSS şartsız işe alım fırsatı! Bakanlık boş kadroları açıkladı
2
780.000 Bin ₺ Fiyat Etiketiyle 715 Km Menzil Sunan 2024 BYD Han Türkiye’de
3
Balık Burcu: Satürn’ün etkisi ile neler yaşayacak? İşte Balık burcu, Mart ayı ile ilgili tavsiyeler ve detaylar
4
Başvuru tarihini kaçırmayın! Belediyeye işçi alımı başlıyor: İşte şartlar
5
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Güvenlik Görevlisi İş İlanı! 42 Yaş Altı ve Lise Mezunları Başvurabilir
6
Oğlak Burcunu neler bekliyor? Hayaller, seyahatler ve mucizeler.. İşte Oğlak burcu ile ilgili tavsiyeler
7
Balık burcu: 4-10 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Görünüşüyle ve lezzetiyle büyüleyen altın tavuk tarifi! Bu tariften vazgeçemeyeceksiniz

Kahvaltıda bu ikisini sakın birlikte yemeyin! Gerçeği öğrenince hayrete düşeceksiniz

Komşuları kıskandıran bembeyaz perde taktiği! Görenler sırrınızı merak edecek

Emekliye büyük haber! Et desteği güncellendi: Daha da indirimli verilecek

EYT'yi kaçıranlara kademeli emeklilik kutusu açıldı! Bu şartlara aman dikkat

Kovaları Mart 2024’te Para, iş ve aşkta neler bekliyor? İşte Kova burçları için tavsiyeler!

Aile Bakanlığı dev personel alımını duyurdu! Lise mezunlarına kaçırılmaz fırsat çıktı

Mart Ayında Aşk Kapıyı Çalacak! Bu 3 Burç Aşkın Tadını Çıkaracak

Balık Burcu: Satürn’ün etkisi ile neler yaşayacak? İşte Balık burcu, Mart ayı ile ilgili tavsiyeler ve detaylar

Amazon Prime Gaming Mart ayında ücretsiz vereceği 8 oyun belli oldu! 700 ₺ değerindeki oyunlar bedava

Fırın temizliği için yok artık dedirten temizlik tavsiyesi! Onunla temizleyince pürüpak oluyor

Kişilik Testi: Seçtiğiniz Hamster Sizi Anlatıyor! Karakteriniz Hakkında Şaşırtıcı Gerçekler