Grammy Ödüllü Black Coffee Antalya'da konser verdi

Grammy ödüllü Black Coffee, Cullinan Belek'te verdiği iki saatlik konserle Antalya'da müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 00:30
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 00:55
Cullinan Belek'te Afrika ritimleri ve house buluşması

Elektronik müziğin önde gelen isimlerinden Grammy ödüllü Black Coffee, Antalya'nın Serik ilçesinde sahne aldı. Belek turizm merkezinde bulunan Cullinan Belek otelde gerçekleşen konserde sanatçı, Afrika'nın ritimlerini caz ve house ile harmanlayarak dinleyicilere unutulmaz bir gece sundu.

Yaklaşık 2 saat süren sahne performansında çok sayıda katılımcı yer aldı; dinleyiciler ünlü sanatçının parçalarına eşlik ederek coşkulu anlar yaşadı.

Elektronik müzik dünyasında bir ikon haline gelen Black Coffee, Güney Afrika'da 1976'da dünyaya geldi. Kariyerinin zor anlarından biri, 1990'da Mandela'nın hapishaneden çıkışını kutlayan kalabalığa doğru giden bir taksinin çarpmasıyla yaşandı; bu kazanın ardından sanatçı sadece sağ kolunu kullanarak müzik yapıyor.

Sanatçı, Cape Town'daki bir konserinde 60 saat kesintisiz çalarak "Tek kol ile çalınan en uzun DJ seti" dünya rekorunu kırdı ve performanslarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ayrıca Black Coffee, Alicia Keys ve Drake gibi isimlerle işbirlikleriyle öne çıktı. Pharrell Williams, Diplo, RyX, Usher ve David Guetta'nın misafir sanatçı olarak yer aldığı 6. albümü "Subconsciously" ile 64. Grammy Ödüllerinde "En İyi Dans/Elektronik Müzik Albümü" ödülünü kazanmıştı.

