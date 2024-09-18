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GSB, İŞKUR İUP Personel Alımı Başladı: 60 Bin Temizlik ve Bakım Onarım Personeli Alınacak!

GSB İŞKUR İUP Personel alımı başvuruları başladı! KYK yurtlarında görevlendirilecek 60 bin temizlik ve bakım onarım personeli alımı başladı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 16:59
GSB, İŞKUR İUP Personel Alımı Başladı: 60 Bin Temizlik ve Bakım Onarım Personeli Alınacak!

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2024 yılı için KYK yurtlarında görev alacak temizlik ve bakım/onarım personeli alımına ilişkin ilanı duyurdu. İŞKUR üzerinden yapılacak bu büyük çaplı alım kapsamında toplamda 60 bin kişilik bir personel alımı gerçekleştirilecek. Başvurular 18 Eylül 2024 tarihinde başladı ve adaylar başvurularını İŞKUR’un resmi web sitesi üzerinden online olarak yapabilecekler.

İUP NEDİR?

İUP (İşgücü Uyum Programı), İŞKUR tarafından oluşturulan ve TYP (Toplum Yararına Programlar) yerine geçen bir programdır. İUP, işgücü piyasasındaki uyumu artırmak ve istihdamı teşvik etmek amacıyla çeşitli alanlarda personel alımlarını düzenler. GSB tarafından KYK yurtlarında görevlendirilecek personel alımları da bu kapsamda gerçekleştirilecektir.

GSB, İŞKUR İUP Personel Alımı Başladı: 60 Bin Temizlik ve Bakım Onarım Personeli Alınacak!

GSB 2024 İUP PERSONEL ALIMI DETAYLARI

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2024 yılı için KYK yurtlarına yaklaşık 60 bin kişilik personel alımı yapmayı planlıyor. Alımlar, İŞKUR üzerinden yapılacak ve başvurular online olarak gerçekleştirilebilecek. Bu büyük çaplı alım ile birçok kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.

Alım kapsamında, temizlik ve bakım/onarım personeli olarak görev yapacak adaylar için belirli şehirlerde kontenjanlar ayrılmıştır. İşte bazı şehirlerdeki güncel kontenjan dağılımı:

KONYA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

  • 500 Kişi İUP Personel
  • İş İlanı No: 1501

KARABÜK GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

  • 100 Kişi İUP Personel
  • İş İlanı No: 1403

SİNOP GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

  • 70 Kişi İUP Personel
  • İş İlanı No: 1406

HATAY GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

  • 140 Kişi İUP Personel
  • İş İlanı No: 1407

Yeni ilanlar çıktıkça güncel bilgilere İsınolsa.com adresinden ulaşabilirsiniz.

BAKIM/ONARIM VE TEMİZLİK PERSONELİ GÖREVLERİ

Bakım/Onarım Personeli Görevleri:

  • Yurt Binalarının Bakımı ve Onarımı: Elektrik, su tesisatı ve ısıtma sistemlerinin düzenli çalışmasını sağlamak ve gerekli onarımları yapmak.
  • Tesisat ve Donanım Kontrolü: Tesisat ve donanımın düzenli olarak kontrol edilmesi, sorunların tespit edilmesi ve gerekli müdahalelerin yapılması.
  • Acil Durum Müdahale: Arıza veya acil durumlarda (elektrik kesintisi, su sızıntısı vb.) hızlıca müdahale ederek geçici veya kalıcı çözümler üretmek.
  • Yurt Alanının Güvenliği: Yangın çıkışları ve acil durum sistemlerinin çalışır durumda olup olmadığını kontrol etmek.
  • Periyodik Bakımların Yapılması: Kullanılan cihaz ve ekipmanların belirli aralıklarla bakımını yapmak.

Temizlik Personeli Görevleri:

  • Ortak Alanların Temizliği: Koridor, yemekhane, tuvalet, banyo gibi tüm ortak alanların günlük olarak temizlenmesi.
  • Oda Temizliği: Öğrenci odalarının hijyen kurallarına uygun bir şekilde temizlenmesi, çöplerin toplanması ve gerekli düzenlemelerin yapılması.
  • Dezenfeksiyon ve Hijyen Sağlama: Hastalıkların önlenmesi amacıyla düzenli dezenfeksiyon işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
  • Atık Yönetimi: Oluşan atıkların düzenli bir şekilde toplanması, ayrıştırılması ve uygun şekilde bertaraf edilmesi.
  • Temizlik Malzemelerinin Yönetimi: Temizlik malzemelerinin uygun şekilde kullanımı, depolanması ve eksiklerin bildirilmesi.

İUP PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

İUP personel alımına başvuracak adayların karşılaması gereken şartlar şunlardır:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Kuruma kayıtlı olmak,
  • 18 yaşını tamamlamış olmak,
  • Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,
  • Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,
  • Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4. maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,
  • Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5. maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,
  • Hane gelir şartını sağlamak,
  • Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak.

Bu şartları sağlayan adaylar, başvurularını İŞKUR’un resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirebilirler.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

İUP personel alımı başvuruları 18 Eylül 2024 tarihinde başladı. Başvuru yapmak isteyen adaylar, İŞKUR’un resmi web sitesi üzerinden online başvuru yapabilecekler. Başvuruların KYK yurt başvurularının ardından başlaması bekleniyordu ve ilan edilen tarihle süreç resmen başladı. Başvuru süreci hakkında detaylı bilgi almak için İŞKUR’un web sitesini ziyaret edebilir ve başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bu büyük çaplı alım, birçok kişiye istihdam fırsatı sunarak iş gücü piyasasında önemli bir yer tutacak. Başvurularınızı zamanında yapmayı unutmayın!

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