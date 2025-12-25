GTO'da yılın son meclis toplantısı: Gaziantep ekonomisi ve Çin rekabeti

Gaziantep Ticaret Odası'nda (GTO) aralık ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Hilmi Teymur başkanlığında; Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Meclis Başkanı'ndan 2025 değerlendirmesi

Toplantının açılış konuşmasında Meclis Başkanı Hilmi Teymur, 2025 yılının zor geçtiğine vurgu yaparak, "Malumunuz son yıllarda salgınlar, savaşlar, depremler yaşadık. Tüm bu yaşanan olayların küresel ticareti de derinden etkileyerek küresel bir ekonomik kriz oluşturduğu aşikar. Hem psikolojik hem de ekonomik anlamda zor günler geçirdik. İnşallah 2025 yılının sona ermesi ile yaşadığımız tüm zorlukları geride bırakır, 2026 yılında sağlık, huzur ve başarılı bir yıl geçiririz" dedi.

Gaziantep'in 2024 büyümesi ve yerel ekonomik tablo

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım toplantıda Aralık ayı faaliyetlerini anlatırken, küresel, ulusal ve yerel ekonomi üzerine değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım, Gaziantep'in Türkiye ekonomik büyümesine en fazla katkı sağlayan dördüncü il olduğunu belirtti.

Yıldırım, "TÜİK verilerine göre 2024 yılında Gaziantep ekonomisi reel olarak yüzde 8,2 büyümüştür. Bu oran, Türkiye ortalaması olan yüzde 3,3'ün oldukça üzerindedir. 2023 yılında yaşanan yüzde 1,4’lük daralma, ekonomik tercihlerden değil; 6 Şubat depremlerinin üretim, ticaret ve lojistik üzerindeki doğrudan etkilerinden kaynaklanmıştır. Bugün Gaziantep, Türkiye’nin en büyük 10 il ekonomisinden biri konumundadır. Sanayisi, ticareti ve ihracat gücüyle ülke ekonomisine yön veren şehirler arasında yer almaktadır. Nitekim 2024 yılında Gaziantep, Türkiye büyümesine en fazla katkı sağlayan dördüncü il olmuştur" ifadelerini kullandı.

Çin'in rekabet baskısı ve çözüm önerileri

Yıldırım, küresel dinamiklere de dikkat çekerek Çin'in artık sadece düşük maliyetli üretici olmadığını, devlet destekli bir imalat gücü haline geldiğini söyledi. "Çin 2024 yılında 992 milyar dolarlık mal ticaret fazlası verdi" diyen Yıldırım, devlet destekleri, ucuz kredi ve kamu alımlarıyla şekillenen üretim modelinin küresel fiyat belirlediğini vurguladı.

Yıldırım ayrıca, Çin'in Türkiye ihracatını yaklaşık yüzde 20 oranında doğrudan etkilediğini belirterek, "Çin’e sattığımızın 13 katı kadar ithalat yapıyoruz. Çin rekabeti, ihracatımızın yaklaşık yüzde 20’sini doğrudan etkiliyor. Demir-çelikten makineye, elektrikli ekipmandan otomotive, tekstile kadar Gaziantep sanayisinin güçlü olduğu alanlar, bu baskıyı birebir hissediyor. Çin’in sübvansiyonlu ve aşırı kapasiteli üretimi, fiyatları aşağı çekiyor. Kâr marjlarını eritiyor. Yerel sanayicinin katma değer üretmesini zorlaştırıyor. Daha ucuzla yarışamayız. Daha katma değerli üretmek zorundayız. Teknoloji, verimlilik, markalaşma ve nitelikli iş gücü artık bir tercih değil, zorunluluktur" ifadelerini kullandı.

