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Guatemala'da Türk Mutfağı Haftası Etkinliği Düzenlendi

Guatemala'da, Türk mutfağının zenginlikleri tanıtıldı. Atölye çalışmasında 25 aşçılık öğrencisi klasik tarifler üzerinde çalıştı.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 08:35
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 08:35
Guatemala'da Türk Mutfağı Haftası Etkinliği Düzenlendi

Orta Amerika'nın kalbinde yer alan Guatemala'da, Türk mutfağının en lezzetli örnekleri duyuruldu. Bu anlamlı etkinlik, Türkiye'nin Guatemala Büyükelçiliği ile Guatemala Eğitim ve Verimlilik Teknik Enstitüsü (INTECAP) işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Türk mutfağının zenginliğine vurgu yapan Büyükelçi Beliz Celasin Rende, INTECAP binasında basın mensuplarının da katılımıyla açılış konuşmasını yaptı. Etkinlik, " Türk Mutfağının Klasikleri" teması etrafında şekillendi.

Türk Mutfağı Haftası süresince, INTECAP Gastronomi Bölümü'nde eğitim gören 25 aşçılık öğrencisi için özel atölye çalışmaları düzenlendi. Bu atölyelerde, öğrenciler üç gruba ayrılarak, klasik Türk mutfağından seçilen tarifleri uygulamalı olarak hazırlayıp sunum yaptılar.

Etkinliğin sonunda, katılımcılar ve öğrenciler, tadımını yaptıkları geleneksel Türk lezzetlerine yönelik yüksek memnuniyetlerini ve beğenilerini dile getirdi. Bu değerli deneyim, hem kültürel bağları güçlendirdi hem de türk mutfağının dünya çapında tanıtımına katkıda bulundu.

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da, Türk mutfağından lezzetler tanıtıldı. Türkiye'nin Guatemala...

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da, Türk mutfağından lezzetler tanıtıldı. Türkiye'nin Guatemala Büyükelçiliği ile Guatemala Eğitim ve Verimlilik Teknik Enstitüsü (INTECAP) işbirliğinde "Türk Mutfağının Klasikleri" temalı atölye çalışması düzenlendi. Türkiye’nin Guatemala Büyükelçisi Beliz Celasin Rende (sağ 2), INTECAP binasında düzenlenen etkinliğe katıldı.

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da, Türk mutfağından lezzetler tanıtıldı. Türkiye'nin Guatemala...

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da, Türk mutfağından lezzetler tanıtıldı. Türkiye'nin Guatemala Büyükelçiliği ile Guatemala Eğitim ve Verimlilik Teknik Enstitüsü (INTECAP) işbirliğinde "Türk Mutfağının Klasikleri" temalı atölye çalışması düzenlendi. Türkiye’nin Guatemala Büyükelçisi Beliz Celasin Rende (sağ 2), INTECAP binasında düzenlenen etkinliğe katıldı.

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