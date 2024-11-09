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Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

11.11 çılgınlıkları devam ederken, her şirket ve marka indirimleri ile alakalı duyurusunu kamuoyuna sunuyor.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 12:44
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 12:44
Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Kasım ayı indirimleri devam ediyor. 11.11 çılgınlıkları devam ederken, her şirket ve marka indirimleri ile alakalı duyurusunu kamuoyuna sunuyor. Özellikle de alışveriş yapmak için Kasım indirimlerini bekleyen vatandaş istediği kategoride alışverişini yapabilmek adına kampanya duyuruları akabinde harekete geçiyor. Amazon Türkiye, geleneksel hale getirdiği Gülümseten Kasım kampanyasıyla yine müşterilerini memnun edeceğe benzerken, 30 Kasım'a kadar devam edecek olan kampanya, elektronik ürünlerden günlük ihtiyaçlara kadar geniş bir yelpazede avantajlı fiyatlar sağlayacağı da belirtilmiş bulunuyor. Şirket tarafından yapılan açıklamasa Prime üyelerinin daha fazla avantajlı olduğu da belirtilmiş bulunuyor.  

Büyük Ödül: Citroen AMI Elektrikli Araç 

Bu yılki kampanya, alışverişlerin daha zevkli ve heyecanlı olarak geçmesini sağlayacak türden. Yapılan alışverişlere istinaden çekilişle araç verileceği de kampanya detaylarında yer alıyor. Amazon.com.tr’den 1000 TL ve üzeri alışveriş yapan her müşteri, her 1000 TL için bir çekiliş hakkı kazanacak. 

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Amazon Kasım Ayı İndirimleri 

Kampanya boyunca sunulan fırsatlar arasında dikkat çeken ürünler arasında yüksek teknolojili akıllı güvenlik sistemleri, robot süpürgeler, oyun bilgisayarları gibi teknolojik ürünler yer alıyor. Apple iPhone 16, Samsung Galaxy S24 Plus, HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar, Asus Zenbook 14 OLED Dizüstü Bilgisayar, TCL 50P635 50 inç 4K UHD LED Google TV, SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless Multi-Platform Gaming Kulaklık, MoGo 2 Pro 1080P Taşınabilir Mini Projeksiyon ve ASUS DUAL-RTX4060TI-O8G-EVO NVIDIA GeForce RTX 4060 TI-8G 8GB ürünlerindeki indirimler dikkatleri üzerine topluyor.  

Amazon Prime Üyelik Nasıl Olur? 

Amazon Prime üyeliği ile "Gülümseten Kasım" kampanyasından faydalanmak isteyenler, Prime üyeliğini ilk 30 gün boyunca ücretsiz deneme hakkına sahip olacaklar. Üyeler ayrıca yıl sonuna kadar her ay bir kez gerçekleştirecekleri alışverişlerde 39 TL değerinde indirim kuponu kazanacak. Öncelikle Amazon Türkiye’nin resmi web sitesine gidip, Ana sayfada veya hesap sekmesinde "Amazon Prime" sekmesine ilerleyip adımların tamamlanması akabinde Prime Üyelk tamamlanmaktadır. Amazon Prime üyeliği 39 TL’dir. 

 


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