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Gümüşhane'de Coşkulu 'Kov Kalesi Şenliği' Gerçekleştirildi

Gümüşhane'de düzenlenen Kov Kalesi Şenliği, renkli etkinlikler ve doğa keyfi ile katılımcıları bir araya getirdi.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 16:16
Gümüşhane'de Coşkulu 'Kov Kalesi Şenliği' Gerçekleştirildi

Gümüşhane'de 'Kov Kalesi Şenliği' Coşkusu

Gümüşhane'de, tarihi Kov Kalesi önünde bu yılki 'Kov Kalesi Şenliği' büyük bir katılım ile kutlandı. Merkeze bağlı Esenyurt köyü sınırlarında gerçekleştirilen etkinlik, yerel halk ve ziyaretçiler için unutulmaz anlara sahne oldu.

Renkli Etkinlikler ve Eğlenceler

Şenlikte, davul ve zurna eşliğinde oynayan vatandaşlar, çuval ve halat çekme yarışmaları gibi geleneksel oyunlara katıldı. Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, şenliğin doğayla iç içe, vatandaşların kaynaştığı oldukça güzel bir ortamda gerçekleştiğini vurgulayarak, "Doğal güzelliklerimizi gençlere çok iyi anlatmamız lazım. Buradaki güzelliklerin farkına varılması gerekiyor," ifadelerini kullandı.

Katılımcılardan Olumlu Yorumlar

Şenliğe katılanlardan Nurgül Aslan, çocukların ve gençlerin birlikte eğlendiği bir ortamda vakit geçirmenin mutluluğunu paylaştı. Aynı zamanda vatandaşlar, etkinlik alanında piknik yaparak keyifli zaman geçirdi.

Etkinlik, Gümüşhane'nin kültürel zenginliklerini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek, katılımcılar için unutulmaz bir deneyim sundu.

Gümüşhane'de, "Kov Kalesi Şenliği" gerçekleştirildi. Merkeze bağlı Esenyurt köyü sınırlarındaki...

Gümüşhane'de, "Kov Kalesi Şenliği" gerçekleştirildi. Merkeze bağlı Esenyurt köyü sınırlarındaki tarihi Kov Kalesi önünde düzenlenen şenlikte, davul zurna eşliğinde oynayan vatandaşlar, çuval ve halat çekme yarışmalarına katıldı.

Gümüşhane'de, "Kov Kalesi Şenliği" gerçekleştirildi. Merkeze bağlı Esenyurt köyü sınırlarındaki...

Gümüşhane'de, "Kov Kalesi Şenliği" gerçekleştirildi. Merkeze bağlı Esenyurt köyü sınırlarındaki tarihi Kov Kalesi önünde düzenlenen şenlikte, davul zurna eşliğinde oynayan vatandaşlar, çuval ve halat çekme yarışmalarına katıldı.

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