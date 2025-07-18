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Gümüşhane'de Geleneksel Kadırga Otçu Şenliği Coşkusu

Gümüşhane'nin Kadırga Yaylası'nda düzenlenen Otçu Şenliği, birlik ve kültürel değerleri ön plana çıkardı.

Yayın Tarihi: 18.07.2025 17:45
Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 17:49
Gümüşhane'de Geleneksel Kadırga Otçu Şenliği Coşkusu

Gümüşhane'nin 1800 Rakımlı Yaylasında "Kadırga Otçu Şenliği" Düzenlendi

Gümüşhane'nin Özkürtün beldesinde bulunan Kadırga Yaylası, bu yıl da geleneksel olarak düzenlenen Kadırga Otçu Şenliğine ev sahipliği yaptı. Şenliğe, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz da katıldı.

Buluşma ve Birliktelik

Gümüşhane, Trabzon ve Giresunlu vatandaşların ortak kullandığı yaylada, üstü açık camide yapılan cuma namazının ardından, katılımcılar kemençe eşliğinde horon tepti. Her yıl temmuz ayının üçüncü cuma günü gerçekleştirilen şenlikte, Süme Otçusu, Oğuz Otçusu, Kızılağaç Otçusu, Şahmelik Otçusu ve Aktaş Otçusu geleneksel olarak atlarla şenlik alanına geldi.

Vali Baruş'un Açıklamaları

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, etkinlikte yaptığı konuşmada, yaylanın Gümüşhane ile Trabzon'un buluşma noktası olduğunu ve katılımcıların birlik içinde olduğunu vurguladı. Baruş, "Kadırga şenliğindeki bu parça, binlerin burada olması ve birlikte neşe içinde el ele tutuşarak horon etmeleri, davul zurna eşliğinde kemençeler eşliğinde birlik ve beraberliklerini sergilemeleri bizim için gurur duyulacak bir vesiledir." dedi.

Trabzon Valisi'nden Vurgu

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ise dağların kıymeti üzerine konuşarak, "Buraların bizim olarak kalmasına sizler sahip çıkarak devam ediyorsunuz. Bu sadece toprağa sahip çıkarak yetmiyor. Kültürümüze sahip çıkarak da devam ediyor. Bu kültür 564 yıldan bugüne devam eden bir kültürdür." dedi.

Sadir Durmaz'ın Mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yaylaların milletin ruh kökünü barındırdığını ifade ederek, "Karadeniz'in her yerinden memleket sevdalılarının buluştuğu, sevginin kucaklaştığı, güzel hatıraların biriktirildiği otçu gününün adıdır Kadırga. Burada davul ve zurnanın sesinde, kemençenin yayında saklı bir tarih vardır." şeklinde konuştu.

Katılımcılar

Şenliğe, MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, belde belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gümüşhane'nin Özkürtün beldesi sınırlarındaki Kadırga Yaylası'nda "Kadırga Otçu Şenliği" yapıldı....

Gümüşhane'nin Özkürtün beldesi sınırlarındaki Kadırga Yaylası'nda "Kadırga Otçu Şenliği" yapıldı. Gümüşhane, Trabzon ve Giresunlu vatandaşların ortak kullandığı yayladaki üstü açık camide cuma namazını kılan vatandaşlar, kemençe eşliğinde horon tepti.

Gümüşhane'nin Özkürtün beldesi sınırlarındaki Kadırga Yaylası'nda "Kadırga Otçu Şenliği" yapıldı....

Gümüşhane'nin Özkürtün beldesi sınırlarındaki Kadırga Yaylası'nda "Kadırga Otçu Şenliği" yapıldı. Gümüşhane, Trabzon ve Giresunlu vatandaşların ortak kullandığı yayladaki üstü açık camide cuma namazını kılan vatandaşlar, kemençe eşliğinde horon tepti.

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