Gümüşhane'deki Limni Gölü'nde Turizm Sezonu Coşkulu Başladı

Gümüşhane'nin Doğal Güzelliği: Limni Gölü

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Limni Gölü Tabiat Parkı, havaların ısınmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlere kapılarını açtı. Kent merkezine yalnızca 45 kilometre uzaklıkta yer alan bu eşsiz doğa cenneti, Zigana Dağı eteklerindeki krater gölü ve çevresindeki sarıçam, ladin, köknar ormanlarıyla dikkat çekiyor.

Doğaseverlere Unutulmaz Bir Deneyim

Kar yağışının erimesiyle göl, tam doluluk oranına ulaştı ve doğaseverlere göl çevresinde keyifli bir gün geçirme imkanı sunuyor. Tabiat Parkı'ndaki tesisin işletmecisi Murat Eroğlu, hazırlıkların tamamlandığını ve yeni sezona başladıklarını belirtti. Eroğlu, "Bu yıl hedefimiz 250-300 bin misafir ağırlamak. Karın erimesiyle gölün su seviyesi, en yüksek seviyeye ulaştı" ifadelerini kullandı.

Limni Gölü'ne Davet

Misafirlerine doğal bir atmosferde yoğun oksijen sunan Limni Gölü, doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenler için ideal bir lokasyon. Eroğlu, herkesi bu güzel manzarayı görmeye davet ediyor.

Ziyaretçilerin Yorumları

Ziyaretçilerden Murat Demir, Limni Gölü Tabiat Parkı’na ilk kez geldiğini ve arkadaşının tavsiyesi ile bu muhteşem yeri keşfettiğini kaydetti. Demir, "Pikniğimizi yaptık, kaz ve ördeklerin fotoğraflarını çektik. Doğal bir güzellik var. Herkese buraya gelmelerini tavsiye ederim" dedi.

Bunun yanı sıra, Nevin Çelik de Limni Gölü'nü övgü dolu sözlerle anlattı. Çelik, "Çok güzel bir yer. Keyifli vakit geçirdim. Artvin'de Karagöl var, oraya benziyor. Bayağı güzel, çok beğendik" şeklinde konuştu.

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Limni Gölü Tabiat Parkı, havanın ısınmasıyla yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlamaya başladı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Limni Gölü Tabiat Parkı, havanın ısınmasıyla yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlamaya başladı.