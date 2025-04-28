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Gümüşhane Yaylaları, Doğa Tutkunlarına Ev Sahipliği Yaptı

Gümüşhane yaylaları, doğaseverleri ağırlayarak keyifli bir hafta sonu geçirdi.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 11:24
Gümüşhane Yaylaları, Doğa Tutkunlarına Ev Sahipliği Yaptı

Gümüşhane'de, doğal güzellikleri ve zengin bitki örtüsü ile dikkat çeken yaylalara doğa tutkunları hafta sonu yoğun ilgi gösterdi.

Artabel Doğa ve Dağcılık Spor Kulübü (ARDOSK) üyeleri, Kürtün ilçesindeki Kadırga, Dereağzı, Kavaklı, Alancık ve Çatma yaylalarında yoğun sis altında yaklaşık 15 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Bu etkinlikte doğaseverler, ilkbaharın müjdecisi olarak bilinen sarı, mor ve beyaz çiçeklerle kaplı yaylalarda fotoğraf çekerek keyifli anlar yaşadı.

Yürüyüşe katılan Yusuf Çakmak, Kadırga Yaylası'ndan başlayarak yürüdükleri parkurda, tarihi yollardan geçtiklerini ve şehitlikleri ziyaret ettiklerini belirtti. Çakmak, yayla çiçeklerinin baharın gelişiyle açtığını ifade ederek bölgedeki zamanlarının değerli olduğunu kaydetti.

İlk defa bu doğa yürüyüşüne katılan Senanur Sandıkçı ise, zorlanmasına rağmen etkinliğin keyifli geçtiğini dile getirerek, "Çok tepe aştık ama güzel oldu. Karadeniz'in güzel yaylalarında farklı çiçekler gördüm. Hepsi de güzel kokuyordu. Manzara çok güzeldi." şeklinde konuştu.

Gümüşhane'de doğal güzellikleri ve bitki örtüsüyle ön plana çıkan yaylalara doğaseverler hafta...

Gümüşhane'de doğal güzellikleri ve bitki örtüsüyle ön plana çıkan yaylalara doğaseverler hafta sonu ilgi gösterdi. Artabel Doğa ve Dağcılık Spor Kulübü (ARDOSK) üyeleri, Kürtün ilçesindeki Kadırga, Dereağzı, Kavaklı, Alancık ve Çatma yaylalarında yoğun sis altında yaklaşık 15 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi.

Gümüşhane'de doğal güzellikleri ve bitki örtüsüyle ön plana çıkan yaylalara doğaseverler hafta...

Gümüşhane'de doğal güzellikleri ve bitki örtüsüyle ön plana çıkan yaylalara doğaseverler hafta sonu ilgi gösterdi. Artabel Doğa ve Dağcılık Spor Kulübü (ARDOSK) üyeleri, Kürtün ilçesindeki Kadırga, Dereağzı, Kavaklı, Alancık ve Çatma yaylalarında yoğun sis altında yaklaşık 15 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi.

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