Gümüşhane Zigana'da 13. Lames Bilim Kültür ve Sanat Şenliği — 'Şampiyon Sporcular' Teması

Gümüşhane Zigana'da 13. Lames Bilim Kültür ve Sanat Şenliği gerçekleştirildi

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Zigana köyünde, 13. Lames Bilim Kültür ve Sanat Şenliği geniş katılımla düzenlendi. Etkinlik, bölgenin kültürel ve sportif değerlerini ön plana çıkarma amacıyla gerçekleştirildi.

Etkinlik ve tema

Şenlik, Zigana Doğa Okulu, Zigana Köyü Muhtarlığı ve Zigana Köyü Derneği tarafından; çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle "Gümüşhane'nin şampiyon sporcuları buluşuyor" temasıyla organize edildi. Organizasyonda sporcular gösteri sunarken, kemençe eşliğinde horonlar da ilgiyle izlendi.

Program ve ikramlar

Katılımcılara yöresel ikramlar sunuldu ve etkinlik boyunca halk oyunları ile spor gösterileri yapıldı. Şenlik, Zigana'nın doğal ve kültürel zenginliklerinin tanıtılmasına katkı sağlamayı hedefledi.

Yetkililerin değerlendirmesi

Vali Aydın Baruş, yaptığı konuşmada şenliğin amacının köy sakinlerini bir araya getirmek ve Zigana'yı tanıtmak olduğunu vurguladı. Baruş, Zigana coğrafyasının kıymetinin bilinmesi gerektiğini belirterek, bu yılki temanın başarılı sporcular üzerine kurulmasının önemine dikkat çekti.

Katılımcılar

Şenliğe; Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız, Torul Kaymakamı Koray Çelik, Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik, hem yerel halkın bir araya gelmesine hem de Zigana'nın tanıtımına hizmet eden kültürel ve sportif bir buluşma olarak sonlandı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Zigana köyünde, 13. Lames Bilim Kültür ve Sanat Şenliği gerçekleştirildi.