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Gurbetçi Çift Aşklarını Kahramanmaraş'ta Taçlandırdı

Ayşe Büşra Albayrak ve Mustafa Sinan Küçükpınar, 25 Mayıs 2025'te Kahramanmaraş'ta mutluluklarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 25.05.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 15:34
Gurbetçi Çift Aşklarını Kahramanmaraş'ta Taçlandırdı

Gurbetçi Çift Aşklarını Kahramanmaraş'ta Taçlandırdı

Almanya'nın Frankfurt şehrinde yaşayan Ayşe Büşra Albayrak ve Mustafa Sinan Küçükpınar çifti, evliliklerini 25 Mayıs 2025 tarihine denk getirerek memleketleri Kahramanmaraş'ta nikah kıydırdı.

Özel anlarını aileleriyle birlikte Türkiye'de kutlama kararı alan gurbetçi çift, evlilik yıl dönümlerinin sıradan bir tarihten ziyade akılda kalıcı ve anlamlı bir günde gerçekleşmesini sağladılar.

Onikişubat ilçesindeki EXPO 2023 Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilen törende, çiftin aileleri ve yakın dostları da mutluluklarına ortak oldu.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Albayrak ve Küçükpınar, 25 Mayıs tarihinin kendileri için özel olduğunu belirterek, nikahlarını memleketlerinde ve sevdiklerinin huzurunda kıydırmanın önemine vurgu yaptılar.

Mustafa Sinan Küçükpınar, "Nikahımız çok özel bir tarihe denk geldi. Ailelerimizin yanımızda olması bizim için çok önemliydi. Güzel anılar biriktirdik, şimdi Almanya'ya dönmeye hazırlanıyoruz." dedi.

Öte yandan, Onikişubat Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde bugün toplam 23 çiftin nikahının kıyılacağı bilgisi alındı.

Almanya'nın Frankfurt kentinde yaşayan Ayşe Büşra Albayrak ve Mustafa Sinan Küçükpınar çifti...

Almanya'nın Frankfurt kentinde yaşayan Ayşe Büşra Albayrak ve Mustafa Sinan Küçükpınar çifti, evliliklerini 25.05.2025 tarihine denk getirerek memleketleri Kahramanmaraş'ta nikah kıydırdı. Onikişubat Belediyesi Evlendirme Memuru Hakan Badem, açıklama yaptı.

Almanya'nın Frankfurt kentinde yaşayan Ayşe Büşra Albayrak ve Mustafa Sinan Küçükpınar çifti...

Almanya'nın Frankfurt kentinde yaşayan Ayşe Büşra Albayrak ve Mustafa Sinan Küçükpınar çifti, evliliklerini 25.05.2025 tarihine denk getirerek memleketleri Kahramanmaraş'ta nikah kıydırdı. Onikişubat Belediyesi Evlendirme Memuru Hakan Badem, açıklama yaptı.

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