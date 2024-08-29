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Güvenlik ve koruma görevlisi alımlarında esneme geldi! Adalet Bakanlığı KPSS puan şartını 10 puan düşürdü

Adalet Bakanlığı Ağustos ayı personel alımında Koruma ve Güvenlik Görevlisi için KPSS puan şartı düşürüldü. Yeni yönetmelik ve detaylar haberimizde!

Yayın Tarihi: 29.08.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 10:03
Güvenlik ve koruma görevlisi alımlarında esneme geldi! Adalet Bakanlığı KPSS puan şartını 10 puan düşürdü

ADALET BAKANLIĞI 2024 PERSONEL ALIMINDA KPSS PUAN ŞARTI DEĞİŞTİ

Adalet Bakanlığı, 2024 yılı personel alımı için önemli bir yönetmelik değişikliğine gitti. Resmi Gazete'de 29 Ağustos 2024 tarihli yayımlanan karara göre, Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosu için gerekli olan KPSS puanı şartı düşürüldü. Daha önce 70 puan olarak belirlenen bu baraj, 2024 ve sonrasında yapılacak alımlar için 60 puana indirildi. Bu değişiklik, birçok aday için umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Güvenlik ve koruma görevlisi alımlarında esneme geldi! Adalet Bakanlığı KPSS puan şartını 10 puan düşürdü

YÖNETMELİKTE YER ALAN YENİ KPSS PUAN ŞARTI NEDİR?

Yönetmelik değişikliği, 29 Ağustos 2024 tarihli ve 32647 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu yeni düzenleme ile birlikte, Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için KPSS puanı şartı 70'ten 60'a düşürüldü. Yönetmeliğin 9/A maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikte, "merkezî sınava girip" ibaresinden sonra "koruma ve güvenlik görevlisi kadrosu için en az altmış puan, diğer kadrolar için ise" ibaresi eklendi.

Bu değişiklikle birlikte, özellikle Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosu için başvuracak adaylar, 60 ve üzeri KPSS puanı alarak başvuruda bulunabilecekler.

DİĞER KONTENJANLAR İÇİN KPSS ŞARTI NE OLACAK?

Yapılan düzenleme, şimdilik sadece Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için geçerli. Diğer kadrolar için KPSS puan şartında bir değişiklik yapılmadı. Ancak, bu düzenlemenin ilerleyen dönemlerde diğer kontenjanlar için de geçerli olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Özellikle, daha fazla adayın başvuru yapabilmesi için diğer kadrolarda da puan şartlarının esnetilmesi bekleniyor.

ADALET BAKANLIĞI YAKINDA YENİ PERSONEL ALIMI İLANI YAYIMLAYACAK

Resmi Gazete’de yer alan düzenlemenin ardından Adalet Bakanlığı'nın 2024 yılı personel alımı ilanını yakın bir zamanda yayımlaması bekleniyor. Bakanlık, yeni alımlarda Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonunda KPSS puan şartını 60’a indirerek daha geniş bir başvuru havuzuna ulaşmayı hedefliyor.

Resmi Gazete'de yer alan “GEÇİCİ MADDE 6”ya göre, "Bu maddenin yayımı tarihinden önce duyurusu yapılmış personel alımına ilişkin işlemler, duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan hükümlere göre tamamlanır." ifadesi, yeni yönetmeliğin, ilanı yapılmış ancak henüz tamamlanmamış işlemleri kapsamayacağını da açıkça belirtiyor. Yani, mevcut alım süreçleri eski hükümlere göre tamamlanacak.

ADALET BAKANLIĞI'NIN PERSONEL ALIMINDA HANGİ DEĞİŞİKLİKLER VAR?

Yeni yönetmelik değişikliği ile birlikte, Adalet Bakanlığı'nın personel alımlarında daha esnek bir politika izlediği görülüyor. Bakanlık, özellikle Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için başvuru yapan adayların sayısını artırmayı hedefliyor. 2024 yılı için planlanan alımlarda KPSS puan şartının düşürülmesi, daha fazla adayın başvuru yapmasına imkan tanıyacak.

KPSS PUANI DÜŞÜRÜLEN KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ KADROLARINA BAŞVURU ŞARTLARI

Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuru yapacak adaylar için KPSS puan şartı 60 olarak belirlenmiş olsa da, diğer başvuru kriterleri de dikkate alınacak. Adayların, güvenlik soruşturmasından geçmeleri, belirli sağlık koşullarını sağlamaları ve eğitim kriterlerine uygun olmaları gerekecek.

YENİ PERSONEL ALIMI İÇİN RESMİ DUYURULAR TAKİP EDİLMELİ

Adalet Bakanlığı'nın personel alım ilanları Resmi Gazete ve bakanlığın resmi web sitesi üzerinden duyurulacak. Adayların, ilan tarihleri ve başvuru şartlarını dikkatle takip etmeleri öneriliyor. Yeni alımların, 2024 yılının son çeyreğinde başlaması bekleniyor.

KPSS PUAN DÜŞÜKLÜĞÜ İLE YENİ FIRSATLAR

KPSS puan şartının 60’a düşürülmesi, özellikle düşük puan alan adaylar için önemli bir fırsat sunuyor. Adalet Bakanlığı'nın bu yeni uygulaması, kamuya giriş yapmak isteyen adayların sayısını artırabilir. İlerleyen süreçte diğer kadrolar için de benzer değişikliklerin yapılabileceği göz önüne alındığında, adayların bu tür resmi düzenlemeleri yakından takip etmeleri büyük önem taşıyor.


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