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Hadrianopolis Antik Kenti'ne Bayramda 5 Bin Ziyaretçi

Kurban Bayramı'nda Hadrianopolis Antik Kenti'ni 5 bin kişi ziyaret ederek tarihi yolculuğa çıktı.

Yayın Tarihi: 10.06.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 10.06.2025 10:45
Hadrianopolis Antik Kenti'ne Bayramda 5 Bin Ziyaretçi

Bayramda Tarihe Yolculuk: Hadrianopolis Antik Kenti

Kurban Bayramı'nda Karabük'teki Hadrianopolis Antik Kenti ziyaretçilerini tarihin derinliklerine götürdü. Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerine ait kalıntıları barındıran bu antik kent, tarih meraklılarıyla doldu.

Kazı ve Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor

Antik kentin kazı ve restorasyon çalışmaları, Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş liderliğinde sürdürülüyor. Ören yeri statüsüne kavuşan Hadrianopolis, bayram tatilinde yaklaşık 5 bin ziyaretçiyi ağırladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü'nden Açıklama

İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, Hadrianopolis'in gün geçtikçe artan bir ilgi gördüğünü belirtti. Özellikle doğa ve arkeolojiyi buluşturan cam terasın, ziyaretçiler arasında rağbet gördüğünü ifade etti.

Ziyaretçilerden Yorumlar

İstanbul'dan gelen ziyaretçilerden Yılmaz Atmaca, tatilde memleketi Eskipazar'ı ziyaret ettiğinde eşiyle birlikte antik kenti gezdiğini söyledi. "Buralar bizim milli servetimiz. Bu değerli kültürel mirası tanıtmak istiyoruz" diye ekledi.

Diğer bir ziyaretçi, Şükran Atmaca, Hadrianopolis'i ilk kez ziyaret ettiğini belirterek, tüm herkesi burayı görmeye davet etti.

Kurban Bayramı'nda Karabük'teki Hadrianopolis Antik Kenti'ni ziyaret edenler tarihte yolculuk...

Kurban Bayramı'nda Karabük'teki Hadrianopolis Antik Kenti'ni ziyaret edenler tarihte yolculuk yaptı. Ören yeri statüsü kazanan ve ziyaretçilerden ilgi gören antik kenti bayram tatilinde yaklaşık 5 bin kişi ziyaret etti.

Kurban Bayramı'nda Karabük'teki Hadrianopolis Antik Kenti'ni ziyaret edenler tarihte yolculuk...

Kurban Bayramı'nda Karabük'teki Hadrianopolis Antik Kenti'ni ziyaret edenler tarihte yolculuk yaptı. Ören yeri statüsü kazanan ve ziyaretçilerden ilgi gören antik kenti bayram tatilinde yaklaşık 5 bin kişi ziyaret etti.

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