Hafta sonu İstanbul'u vuracak! Aksaray. Ankara. Çankırı Eskişehir. Karaman. Kayseri. Kırıkkale. Kırşehir yeni haftaya dikkat kar geliyor!

İç Anadolu bölgesindeki bazı illerde kar yağışı bekleniyor. Orhan Şen, paylaşım platformu X'ten gönderdiği postta, hafta sonu Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisini göstereceğini duyurdu.

Hafta sonu İstanbul'u vuracak! Aksaray. Ankara. Çankırı Eskişehir. Karaman. Kayseri. Kırıkkale. Kırşehir yeni haftaya dikkat kar geliyor!
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İç Anadolu bölgesindeki Aksaray, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir gibi illerde kar yağışı bekleniyor. Meteorolog Prof. Dr. Orhan Şen, X platformundan yaptığıı paylaşımda, hafta sonu Balkanlar'dan sarkacak soğuk ve yağışlı havanın bölgeyi etkileyeceğini söyledi.

Pazar Günü İstanbul'da Kar Yağabilir

Şen, Pazar günü Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın Trakya ve İstanbul'u da etkileyeceğini belirterek, "Pazar günü balkanlardan sarkacak soğuk ve yağışlı hava Pazar günü Trakya ve İstanbulun yüksek yerlerinde KKY ve kar yapabilir." dedi.

Pazartesi Günü İç Anadolu'da Kar Yağacak

Şen, Pazar gecesi ve Pazartesi günü ise soğuk ve yağışlı havanın İç Anadolu'ya ulaşacağını ve kar yağışı getireceğini ifade ederek, "Bu sistem Pazar gecesi ve Pazartesi Ankara dahil İç anadolu Batı karadeniz ve anadoluda kar yapar." dedi.

Kar Yağışı Uyarısı

Şen, kar yağışının etkili olabileceği bölgelerde yaşayan vatandaşları uyardı. Şen, "Kar yağışı nedeniyle yollarda buzlanma, don ve tipi oluşabilir. Sürücülerin ve yayaların dikkatli olması gerekiyor. Ayrıca kar yağışı tarım ve hayvancılık faaliyetlerini de olumsuz etkileyebilir. Çiftçilerin ve hayvan sahiplerinin tedbirli olması önemli." dedi.

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