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Hatay'da Kadınların İpek Dokumacılığı ile Ekonomik Özgürlük Arayışı

İskenderun'daki konteyner kentteki kurs, kadınlara ipek dokumacılığı öğreterek hem kazanç sağlıyor hem de psikolojik destek sunuyor.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 11:04
Hatay'da Kadınların İpek Dokumacılığı ile Ekonomik Özgürlük Arayışı

İskenderun'da Kadınların Umut Işığı: İpek Dokumacılığı Kursu

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki İbrahim Çeçen Vakfı Konteyner Kenti'nde düzenlenen dokumacılık kursu, kadınları ipek iplikten şal, fular ve tülbent dokuma sanatıyla tanıştırıyor. Kursa katılan 12 kadın, haftada 5 gün süren eğitimlerle hem yeni bir meslek öğreniyor hem de yaşadıkları zorluklardan uzaklaşıyor.

Kursun Amacı: Ekonomik Özgürlük ve Psikolojik Destek

Deprem sonrası sosyal dayanışma ve yardım amacıyla kurulan atölye, EkoDoku Sürdürülebilir Yaşam Kooperatifi ve IC İbrahim Çeçen Vakfı işbirliğiyle hayata geçirildi. Kurs süresince kadınlar, dokuma tezgahlarının başında ürünler üreterek, satışlarla gelir elde etme fırsatı buluyor.

EkoDoku Sürdürülebilir Yaşam Kooperatifi Proje Müdürü Hatice Aydın Asal, kursun amacını şu sözlerle ifade etti: "Kadınların ekonomik özgürlüklerini kazanmalarını hedefliyoruz. Üretme ve para kazanma duygusunu yaşamaları çok önemli."

Kursiyerlerin Görüşleri

Kursiyerlerden 42 yaşındaki Rukiye Tüysüz, afet sonrası zor günler yaşadıklarını belirterek, "Burası bizim için çok iyi bir etkinlik oldu. Kurs, psikolojik olarak da destek sağlıyor. Evimize katkıda bulunuyoruz." dedi.

54 yaşındaki Sıdıka Öztaş ise dokumacılığı yeni bir deneyim olarak tanımlayarak, "Uzun zamandır ipek dokumacılığını merak ediyordum. Bu kurs sayesinde öğrendim." şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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