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Hatay'da Kütüphanede Kitap Okuma Rekortmenleri Ödüllendirildi

Hatay'da kütüphanede en fazla kitap okuyanlar ödüllendirildi. Vali Masatlı, kültürel katkının önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 15:58
Hatay'da Kütüphanede Kitap Okuma Rekortmenleri Ödüllendirildi

Hatay'da Kütüphanede Kitap Okuma Rekortmenleri Ödüllendirildi

Hatay, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonrası hasar gören Hatay Şehir Müzesi’nin restore edilmesiyle oluşturulan Cemil Meriç İl Halk Kütüphanesi, kitap okumayı teşvik ediyor. Kütüphanede en fazla ödünç kitap alan kişilere ödül verildi.

Vali Masatlı’dan Önemli Açıklamalar

Etkinliğe katılan Vali Mustafa Masatlı, kütüphanenin 61. Kütüphane Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kültür ve medeniyetin önemine değindi. Masatlı, depremlerde ciddi hasar gören kütüphanelerin yeniden insanlarla buluşturulması için yapılan çalışmaları paylaştı.

Vali Masatlı, "Kütüphaneler, önemli bir eğitim kurumudur. Gençlerimiz, çocuklarımız ve yetişkinlerimizin kültürel birikimine katkı sunmak amacıyla çalışmalarımızı büyük bir hızla sürdürmeye devam edeceğiz," şeklinde konuştu.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Konuşmanın ardından, Vali Masatlı, Cemil Meriç İl Halk Kütüphanesi'nden en fazla ödünç kitap alanlara ödüllerini takdim etti. 65 yaş üstü kategorisinde Bestami Yırtıcı, yetişkin kategorisinde Sibel Yoğurtçu ve çocuk kategorisinde Ali Faris Topaloğlu

Etkinlik sonunda katılımcılar, kütüphanede açılan el sanatları sergisini de ziyaret etti.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alan Hatay Şehir Müzesi'nin restore edilmesiyle...

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alan Hatay Şehir Müzesi'nin restore edilmesiyle oluşturulan Cemil Meriç İl Halk Kütüphanesi'nden en fazla ödünç kitap alan kişilere ödül verildi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı (ortada), kütüphanede 61. Kütüphane Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yer aldı.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alan Hatay Şehir Müzesi'nin restore edilmesiyle...

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alan Hatay Şehir Müzesi'nin restore edilmesiyle oluşturulan Cemil Meriç İl Halk Kütüphanesi'nden en fazla ödünç kitap alan kişilere ödül verildi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı (ortada), kütüphanede 61. Kütüphane Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yer aldı.

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