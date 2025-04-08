Hatay'da Kütüphanede Kitap Okuma Rekortmenleri Ödüllendirildi

Hatay, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonrası hasar gören Hatay Şehir Müzesi’nin restore edilmesiyle oluşturulan Cemil Meriç İl Halk Kütüphanesi, kitap okumayı teşvik ediyor. Kütüphanede en fazla ödünç kitap alan kişilere ödül verildi.

Vali Masatlı’dan Önemli Açıklamalar

Etkinliğe katılan Vali Mustafa Masatlı, kütüphanenin 61. Kütüphane Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kültür ve medeniyetin önemine değindi. Masatlı, depremlerde ciddi hasar gören kütüphanelerin yeniden insanlarla buluşturulması için yapılan çalışmaları paylaştı.

Vali Masatlı, "Kütüphaneler, önemli bir eğitim kurumudur. Gençlerimiz, çocuklarımız ve yetişkinlerimizin kültürel birikimine katkı sunmak amacıyla çalışmalarımızı büyük bir hızla sürdürmeye devam edeceğiz," şeklinde konuştu.

Ödüller Sahiplerini Buldu