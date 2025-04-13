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Hatay'da Rafadan Tayfa Müziğiyle Eğlenceli Bir Gün

Hatay Hassa'da düzenlenen etkinlikte Rafadan Tayfa müzikali sahnelendi ve çocuklara unutulmaz anlar yaşatıldı.

Yayın Tarihi: 13.04.2025 21:04
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 21:04
Hatay'da Rafadan Tayfa Müziğiyle Eğlenceli Bir Gün

Hatay'da Rafadan Tayfa Müzikali Sahnelendi

Hatay'ın Hassa ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği Hatay Sanatla Ayağa Kalkıyor etkinlikleri çerçevesinde Rafadan Tayfa müzikali sergilendi.

Etkinlik Detayları

Etkinlik, Hassa Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi ve katılımcılara dijital oyunlar ile karaoke etkinliği sunuldu. Bu renkli atmosferde yer alan Rafadan Tayfa ekibi, çocuklara eğlenceli anlar yaşatarak onların yüzünü güldürdü.

Hatay'ın Hassa ilçesinde, Büyükşehir Belediyesince organize edilen Hatay Sanatla Ayağa Kalkıyor...

Hatay'ın Hassa ilçesinde, Büyükşehir Belediyesince organize edilen Hatay Sanatla Ayağa Kalkıyor etkinlikleri kapsamında "Rafadan Tayfa" müzikali sergilendi.

Hatay'ın Hassa ilçesinde, Büyükşehir Belediyesince organize edilen Hatay Sanatla Ayağa Kalkıyor...

Hatay'ın Hassa ilçesinde, Büyükşehir Belediyesince organize edilen Hatay Sanatla Ayağa Kalkıyor etkinlikleri kapsamında "Rafadan Tayfa" müzikali sergilendi.

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