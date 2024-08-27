Hattuşa'da Kalaşma Diline Ait Tablet Keşfi

Hattuşa Ören Yeri'nde Tarihi Keşif

Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hattuşa Ören Yeri'nde gerçekleştirilen kazıda bulunan tablet, bilim dünyasında dikkat çekici bir keşif olarak ön plana çıktı. Ani bir keşif ile, tarihi mrozlar arasında yer alan bu tablet, Boğazkale Müzesi'nde sergilenecek.

Kazı Çalışmaları ve Tabletin Bulunuşu

Geçen yıl Alman Arkeoloji Enstitüsü'nden Prof. Dr. Andreas Schachner'in başkanlığında yapılan kazıda, Hitit ve Hint-Avrupa dil grubuna ait olduğu düşünülen yeni bir dilin metinleri olan tablet bulundu. Yaklaşık 15 cm uzunluğunda ve 8 cm genişliğindeki bu tablet, yüzeyi aşınmamış bir Hitit binasında keşfedildi. Bilimsel incelemeler tamamlandıktan sonra tablet, Boğazkale Müzesi'nin ikinci katında sergilenmeye başlandı.

Önemli Bilimsel Bulgular

Prof. Dr. Andreas Schachner, yaptığı açıklamada, "Bu tablet, Anadolu'daki çok dilli ve kültürel mozaiğin önemli bir parçasını ortaya koyuyor." dedi. Ayrıca, tabletin üzerindeki metinlerden birinde, "Buradan itibaren Kalaşma dilinde oku" ifadesinin yer aldığını belirtti. Bu durum, şimdiki tarihçiler için tarihi dili ve onun coğrafi dağılımını anlamada önemli bir ipucu sağladı.

Kültürel ve Dini Anlamı

Çalışmalar sonucunda tabletin içeriğinin bir dini ritüele ait olduğu anlaşıldı. Milattan önce 2'nci bin yıla ait olan metin, Kalaşma'nın hava tanrısına bir çağrı yapıldığını ve o çağrının olumlu yanıt beklediğini ortaya koyuyor. Ayrıca, bu maksatla kurbanların verilmesi gerektiği bilgisi de çıkmaktadır.

Bu keşif, Hattuşa'nın tarihine ve Anadolu'nun kültürel zenginliğine ışık tutarken, arkeoloji camiasında heyecan yaratmaya devam ediyor.

Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hititlerin başkenti Hattuşa Ören Yeri'nde yürütülen kazıda bulunan ve yeni bir dilin keşfedilmesini sağlayan tablet, Boğazkale Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hititlerin başkenti Hattuşa Ören Yeri'nde yürütülen kazıda bulunan ve yeni bir dilin keşfedilmesini sağlayan tablet, Boğazkale Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hititlerin başkenti Hattuşa Ören Yeri'nde yürütülen kazıda bulunan ve yeni bir dilin keşfedilmesini sağlayan tablet, Boğazkale Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hititlerin başkenti Hattuşa Ören Yeri'nde yürütülen kazıda bulunan ve yeni bir dilin keşfedilmesini sağlayan tablet, Boğazkale Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hititlerin başkenti Hattuşa Ören Yeri'nde yürütülen kazıda bulunan ve yeni bir dilin keşfedilmesini sağlayan tablet, Boğazkale Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hititlerin başkenti Hattuşa Ören Yeri'nde yürütülen kazıda bulunan ve yeni bir dilin keşfedilmesini sağlayan tablet, Boğazkale Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.