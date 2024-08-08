Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Havalimanı iş alımları başladı! Bu sefer haber o şehirden geldi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Hatay Havalimanı Müdürlüğü aracılığıyla toplam 100 adet fancoil alımı için ihale sürecinin başladığı belirtildi.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 13:19
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 13:19
Havalimanı iş alımları başladı! Bu sefer haber o şehirden geldi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Hatay Havalimanı Müdürlüğü aracılığıyla toplam 100 adet fancoil alımı için ihale sürecinin başladığı belirtildi. İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesine göre açık ihale yolu ile sağlanacak iken ilanda tekliflerin yalnızca elektronik ortamda, EKAP üzerinden alınacağı belirtildi.

İhaleye Kimler Katılabilir?

Hatay Havalimanında soğutma sistemlerine yönelik olarak yer verilen iş ilanında, yerli şirketler öncelikli olarak davet edildi. Yerli malı teklif eden şirketlere, ihalenin tamamında yüzde 15 oranında fiyat avantajı sağlanacağı da açıklamalarda yer alıyor. İhaleye katılmak isteyen firmaların, belirtilen teknik şartnamelere uygun teklif vermeleri gerekliliği de bulunuyor. İhaleye ilişkin detaylı bilgiye EKAP üzerinden ulaşılabilir. İhaleye katılacak firmaların, belirtilen belgeleri eksiksiz olarak hazırlamaları gerekmektedir.

TLL

İhale tarihi 03 Eylül 2024 ve saat 14.00’da düzenleneceği bilgisi de sunulmuş bulunuyor. EKAP üzerinden yapılacak olan başvurular akabinde anlaşma sağlanan firma ile imzalanan sözleşme akabinde 60 gün içinde fancoillerin teslim edilmesi gerekiyor.

Fancoil tercih sebepleri

Özellikle de havaalanı gibi büyük ve kalabalık mekanlarda sıcaklık kontrolünü sağlayan ekipman olarak bilinen fancoiller, yolculara daha konforlu seyahat imkanı sağlayabiliyor.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlıktan dev destek müjdesi sabah 09.00’da başladı: 3-8 yıl vade ile 330 bin TL- 240.000 TL verilecek

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğrencilere Büyük Destek! Artık bedava ve hergün verilecek

Kariyerine yeni bir boyut katmak isteyene müjde! Resmi Gazete’de memur olma kapısı açıklandı

08.00- 17.00 arası çalışmak isteyene müjde! KPSS'siz dolgun maaşlı personel alımı yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Orman Genel Müdürlüğü'nden KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı geldi! Başvuru sayfası açıldı
4
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
5
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
6
18-50 yaş arası iş arayanlara müjde! Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak
7
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak

Milli Emlak’tan ev kur otur fırsatı! 40.000 TL- 51.000 TL’ye satışlar başlıyor

Havalimanı iş alımları başladı! Bu sefer haber o şehirden geldi

Kariyerine yeni bir boyut katmak isteyene müjde! Resmi Gazete’de memur olma kapısı açıklandı

9 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Bugün o burçları bekleyenler şok edecek

08.00- 17.00 arası çalışmak isteyene müjde! KPSS'siz dolgun maaşlı personel alımı yapılacak

45.000 TL minimum maaşla devlet kapısına el atacaksınız! KPSS 75 alanlar dikkat

Bakanlıktan dev destek müjdesi sabah 09.00’da başladı: 3-8 yıl vade ile 330 bin TL- 240.000 TL verilecek

Bu dört burca Ağustos’ta şans talih gülecek! İşte bu ayı aşk ve para dolu geçecek burçlar

Dün başladı ay sonunda bitiyor! Kamu bankası müşterilerine o ödemeyi trink yapıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğrencilere Büyük Destek! Artık bedava ve hergün verilecek

Müteahhitleri kıskandıracak alım fırsatları doğdu Dev arazi 615.000 TL! Kıymetli bölgede en dip fiyata satılacak

Emekliler pürdikkat kesilecek! Meclis'te onaylandı: 09.00'da IBAN'a 2500 TL aktarıldı