Havalimanı iş alımları başladı! Bu sefer haber o şehirden geldi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Hatay Havalimanı Müdürlüğü aracılığıyla toplam 100 adet fancoil alımı için ihale sürecinin başladığı belirtildi. İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesine göre açık ihale yolu ile sağlanacak iken ilanda tekliflerin yalnızca elektronik ortamda, EKAP üzerinden alınacağı belirtildi.

İhaleye Kimler Katılabilir?

Hatay Havalimanında soğutma sistemlerine yönelik olarak yer verilen iş ilanında, yerli şirketler öncelikli olarak davet edildi. Yerli malı teklif eden şirketlere, ihalenin tamamında yüzde 15 oranında fiyat avantajı sağlanacağı da açıklamalarda yer alıyor. İhaleye katılmak isteyen firmaların, belirtilen teknik şartnamelere uygun teklif vermeleri gerekliliği de bulunuyor. İhaleye ilişkin detaylı bilgiye EKAP üzerinden ulaşılabilir. İhaleye katılacak firmaların, belirtilen belgeleri eksiksiz olarak hazırlamaları gerekmektedir.





İhale tarihi 03 Eylül 2024 ve saat 14.00’da düzenleneceği bilgisi de sunulmuş bulunuyor. EKAP üzerinden yapılacak olan başvurular akabinde anlaşma sağlanan firma ile imzalanan sözleşme akabinde 60 gün içinde fancoillerin teslim edilmesi gerekiyor.

Fancoil tercih sebepleri

Özellikle de havaalanı gibi büyük ve kalabalık mekanlarda sıcaklık kontrolünü sağlayan ekipman olarak bilinen fancoiller, yolculara daha konforlu seyahat imkanı sağlayabiliyor.