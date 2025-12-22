Havran MYO Öğrencileri Akçay Sahilinde Çevre Temizliği Yaptı

Etkinlik ve Amaç

Balıkesir Üniversitesi Havran Meslek Yüksekokulu öğrencileri, çevre bilincini artırmak ve toplumsal duyarlılığı güçlendirmek amacıyla Akçay sahilinde temizlik kampanyası düzenledi.

Kampanya Ayrıntıları

Etkinliğe ADÇEP (Altınoluk ve Edremit Körfezi Temiz Deniz Platformu) gönüllüleri de destek verdi. Öğrenciler sahil şeridi boyunca yürüyerek plastik atıklar, cam şişeler ve evsel atıklar topladı ve geri dönüşüm ile çevre temizliğinin önemine dikkat çekti.

Katılımcılar, temiz bir çevrenin sürdürülebilir bir gelecek için vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak bu tür etkinliklerin artarak devam etmesi gerektiğini belirtti.

Etkinlik, Havran Meslek Yüksekokulu tarafından desteklendi ve bölge halkı tarafından takdirle karşılandı.

