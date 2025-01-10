Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Mehmet Şimşek, dar gelirli ve ilk defa ev alacaklar için devlet destekli konut kredisi müjdesini verdi.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 12:39
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 12:39
Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Devlet Destekli Konut Kredisi ile Uygun Faiz Fırsatları

Bankalar tarafından sağlanan kredi imkanlarının yanı sıra, hükümet de vatandaşa çeşitli kredi destekleri sunarak dar gelirli bireylerin ev sahibi olmasını kolaylaştırmayı hedefliyor. Son dönemde artan politika faizleri nedeniyle kredi faizleri yüksek seviyelere ulaşırken, düşen politika faizlerinin ardından bankalar bu durumu yansıtamayabiliyor. Bunun sonucunda, nakit ihtiyacı olan vatandaşların bankalardan uzaklaştığı gözlemleniyor. Bu durum, konut kredileri özelinde sunulan fırsatları daha da önemli hale getiriyor.

Mehmet Şimşek’ten Konut Kredisi Müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ev sahibi olmak isteyenler için umut dolu açıklamalarda bulundu. Dar gelirli vatandaşlar ve ilk kez ev alacaklar için konut erişimini kolaylaştıracak yeni bir konut kredisi kampanyası müjdesini verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Dar Gelirlilere ve İlk Evinizi Alacaklara Destek

Şimşek, MÜSİAD'ın düzenlediği bir programda yaptığı konuşmada, "Dar gelirli vatandaşlarımızın ve ilk defa ev alacakların konuta erişimi, bu dönemin en önemli önceliklerinden biri" diyerek, bu kesimlere yönelik özel bir destek programının sinyallerini verdi. Yeni konut kredisi kampanyasıyla ilgili detaylar netleşmese de, düşük faiz oranları ve uzun vadeli ödeme seçeneklerinin sunulması bekleniyor.

Yüzde 0,99 ile 1,59 Faiz Aralığında Ödeme Seçenekleri

Sosyal medya üzerinden yayılan bazı bilgiler ışığında, 120 ay vadeli 1.000.000 TL kredi için olası ödeme tabloları şu şekildedir:

  • %1,5 faiz oranıyla: Aylık taksit: 18.000 TL, toplam ödeme: 2.1 milyon TL
  • %1,26 faiz oranıyla: Aylık taksit: 16.200 TL, toplam ödeme: 1.9 milyon TL
  • %0,99 faiz oranıyla: Aylık taksit: 14.000 TL, toplam ödeme: 1.7 milyon TL

Bu kampanyanın, dar gelirli vatandaşların aylık ödeme yükünü önemli ölçüde hafifletmesi bekleniyor.

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