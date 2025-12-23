DOLAR
HBB'den İskenderun Sahiline Modern Dokunuş: 90 Palmiyeyle Yeşillendirme

HBB, İskenderun sahil yolunda 2 km'lik orta refüje 90 palmiye dikerek kapsamlı yeşillendirme ve peyzaj çalışmalarına başladı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 15:27
HBB'den İskenderun sahiline modern dokunuş

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), İskenderun sahil yolu boyunca başlattığı yeşillendirme ve peyzaj çalışmalarıyla bölgeye modern bir görünüm kazandırmayı hedefliyor. Proje, şehir estetiğini güçlendirmenin yanı sıra daha düzenli ve güvenli bir trafik akışı sağlamayı amaçlıyor.

Çalışmayı yürüten birimler

Projede Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı ortak çalışma yürütüyor; orta refüj ve kavşaklarda estetik düzenlemeler yapılıyor.

İskenderun Sahil Yoluna Palmiyeler Yerleştiriliyor

İskenderun Atatürk caddesi üzerindeki 2 km uzunluğundaki orta refüj alanında çim serimi, Palmiye dikimi, peyzaj düzenlemesi, sulama ve aydınlatma sistemi kurulumları sürdürülüyor. Çevre dostu yaklaşım benimseyen ekipler, yeşil alanların korunmasına ve kentin gelecek kuşaklara daha modern bir sahil bandı bırakmasına öncelik veriyor.

Karaağaç Mahallesi’nden sökülen palmiyeler sahile taşındı

Arsuz Karağaç Mahallesi’nde yapımına başlanan "Prestij Cadde" projesi kapsamında sökülen ağaçlar, HBB ekipleri tarafından yeni yerlere taşınıyor. Bu kapsamda 90 adet palmiye İskenderun sahil bandı boyunca bulunan orta refüje dikilmeye devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

