Hem hafif hem çok leziz! Sütlü irmik tatlısını kalıp gibi tutturan püf noktası

Çayların yanında olmazsa olmaz lezzet haline gelen irmil tatlısı yiyenlerin beğenisini topluyor. Lezzetli tatlı için tarif arayışında olanlara özel formül geldi. İrmik tatlısı malzemeleri ve yapılışına dair detaylar...



İRMİK TATLISI

MALZEMELER

500 gr. İrmik

1 su bardağı toz şeker

2 yumurta

1 su bardağı sıvıyağ

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı Hindistan cevizi

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2 çorba kaşığı un

Hindistan cevizi

Şerbeti için;

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

Yarım limon



TARİF

Tatlının şerbetini hazırlamak için malzemeler kaynatılarak soğutulması beklenir. Derin kabın içerisinde yumurta alınarak çırpılır üzerine şeker, un, kabartma tozu, vanilya, hindistan cevizi ve irmik eklenerek yoğurma işlemine geçilir. Yağlanan yuvarlak cam bir fırın kabın içerisine boşaltılarak hamur yaygın hale getirilir. Önceden ısıtılan 180 derece fırında pişmeye bırakılır. Fırından çıkarılarak bir kaç dakika sonra şerbetin bir kısmı dökülür ve kalan kısım ise şerbet çekince ilave edilerek üzeri hindistan cevizi ile süslenir. Afiyet olsun.

