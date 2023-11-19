Her şeyimiz ithal çıktı! Türk markası sanıyorduk, onlar bile yabancılarınmış: İşte yabancılara ait olan Türk markaları

İçtiğimiz suların Türk malı olmadığı öğrenildi. Hangi su markaları tüketilmektedir? İşte tüm detaylar haberimizde.

Her şeyimiz ithal çıktı! Türk markası sanıyorduk, onlar bile yabancılarınmış: İşte yabancılara ait olan Türk markaları
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Tükettiğimiz günlük sular Türk malı değilmiş. Yabancı şirketlerin su markaları hangileri? Merak edilen detaylar haberimizde.

SULARIN TÜRK MALI OLMADIĞI ÖĞRENİLDİ!

Çok sık tüketilen su markalarının Türk malı olmadığı ortaya çıktı.

İçilen Türk markası diye bildiğimiz markaların da yıllardır yabancı şirketlere ait olduğu anlaşıldı.SU

Doğadan markası

2007 senesinde Coca-Cola'ya satılmış bulunmaktadır.

Ofçay

2018 senesinde tüm hepsi Amerika'ya verilmiştir.

Türk malı olarak bilinen Erikli de bize ait değildir. Nestle Waters'a satılmıştır. Fransızlara aittir.

Saka Su Japonya'da bir şirkete, Hayat Su Danone'ye, Sırma'nın da bir miktarını Danone almıştır.

Yeni rakı, Tekirdağ, İzmir rakıları da Türklere ait değildir. Diageo tarafından alınmıştır. Kent, Hacı Şakir, Kemal Kükrer, Beymen, Petrol Ofisi de Türkiye malı değildir.

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