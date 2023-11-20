Herkes bu listenin peşinde! Bu ülkelere girişte vize yok! İşte elinizi kolunuzu sallayarak gezebileceğiniz vizesiz gidilen ülkeler!
Vizesiz gidilen ülkeler hangileri? Hangi ülkelere kimlik ile girilebilir? İşte cevabı...
Türk pasaportu sahipleri için 2023 yılı, birçok ülkeye vizesiz seyahat etme imkanını beraberinde getiriyor. Resmi konsolosluk ve dışişleri bakanlığı sitelerinden alınan güncel bilgilere göre, Türk vatandaşları, sadece TC Kimlikleri ile birçok ülkeye rahatça seyahat edebilme avantajına sahipler.
Vizesiz gidilen ülkeler listesi oldukça geniş bir yelpazede sunuluyor. Arnavutluk'tan Seyşeller'e, Gürcistan'dan Quba'ya kadar birçok ülke, Türk vatandaşlarına kapılarını vizesiz bir şekilde açmaktadır.
Arnavutluk
Bosna-Hersek
Gürcistan
Karadağ
Kosova
Kuzey Makedonya
Maldivler
Moldova
Sırbistan
Ukrayna
Ürdün
Endonezya
Kazakistan
Kırgızistan
Maldivler
Singapur
Tayland
Trinidad ve Tobago
Filistin
Seyşeller
Küba
Ancak ülkelerin vize politikalarının zaman içinde değişebileceği ve seyahat etmeyi düşünenlerin bu konuda güncel bilgilere ulaşmalarının önemidir. Ayrıca, vizesiz seyahat hakkının belirli bir süreyle sınırlı olabileceği de unutulmamalıdır.
Seyahat etmeyi planladığınız ülkenin vize politikalarını kontrol etmek, olası değişikliklere karşı hazırlıklı olmak ve seyahatten önce resmi kaynaklardan güncel bilgileri almak, sorunsuz bir seyahat deneyimi için önemlidir. Türk vatandaşları, TC Kimlikleri ile dünyanın birçok yerine kolayca seyahat edebilmektedirler.