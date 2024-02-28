Hyundai’den Şubat Ayı Sonu Sürprizi!:1 Milyon TL Altında Konforlu ve Güvenli Araçlar! Acele Edin, Şubat Sonu Bitiyor!

Hyundai Bayon, Şubat Kampanyasıyla SUV Hayallerini Gerçekleştiriyor

SUV model araçlar, son yıllarda otomobil severlerin en çok tercih ettiği modeller arasında yer alıyor. Bu alanda hizmet veren birçok firma, farklı özellikler ve fiyatlar sunuyor. Hyundai ise, SUV model araç almak isteyenlere Şubat ayında kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Hyundai’nin geniş SUV model aracı Bayon, 1 milyon TL’nin altında fiyatıyla müşterilerin ilgisini çekiyor. 2024 model Bayon, hem tasarımı hem de teknik özellikleriyle öne çıkıyor. Şubat ayının son günlerine yaklaşırken, Hyundai, kampanya için son çağrılarını yapıyor.





HYUNDAI BAYON, SUV MODEL ARAÇLAR ARASINDA EN ÇOK TERCİH EDİLENLERDEN

Hyundai’nin geniş SUV model aracı Bayon, Şubat ayında geçerli olan kampanyasıyla birlikte, SUV model araçlar arasında en çok tercih edilenlerden biri haline geldi. Bayon, hem tasarımı hem de teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. Bayon, 1.0 litrelik turbo benzinli motoru, 7 ileri çift kavramalı şanzımanı, 120 beygir gücü ve 172 Nm torku ile performansı yüksek bir araç. Ayrıca Bayon, 8 inçlik dokunmatik ekranı, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği, akıllı telefon şarj yuvası, kör nokta uyarı sistemi, şerit takip asistanı, adaptif hız sabitleyici, geri görüş kamerası gibi birçok donanım özelliği ile de konforu artırıyor.





HYUNDAI BAYON’UN FİYATI NE KADAR?: BAYON 2024 Model: Yenilik ve Performans

Hyundai'nin 2024 modeli Bayon, sürücülere heyecan verici bir deneyim sunmak için tasarlandı. Bu yeni modelle birlikte, performans ve teknolojide bir adım öne geçmek mümkün olacak. İşte Bayon'un dikkat çeken özellikleri:

Model Seçenekleri ve Fiyatlar

Model Yakıt Tipi Şanzıman Tipi Liste Fiyatı Kampanyalı Satış Fiyatı

1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Manuel 995.000 TL 995.000 TL

1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Otomatik 1.030.000 TL 1.030.000 TL

1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik 1.085.000 TL 1.085.000 TL

1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik 1.190.000 TL 1.190.000 TL

1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT 1.155.000 TL 1.140.000 TL

Test Sürüşü Deneyimi

Bayon'un her bir modeli, sürücülere dinamik bir sürüş deneyimi sunmak için özel olarak tasarlandı. Yüksek performanslı motor seçenekleriyle birleştirilen konforlu iç mekan, sürüşü keyifli hale getiriyor. Ayrıca, kullanıcı dostu teknolojik özellikler ve güvenlik sistemleriyle donatılmış olan Bayon, her yolculukta güvenliği ve konforu bir araya getiriyor.

Hyundai Bayon, yenilikçi tasarımı ve üstün performansıyla sürücülerin beklentilerini karşılamaya hazır. Siz de bir Hyundai Bayon'a sahip olun ve sıradışı sürüş deneyiminin keyfini çıkarın!





Hyundai Bayon kaç beygir? Hyundai Bayon, 1.0 litrelik turbo benzinli motoru ile 120 beygir gücüne sahip.



Hyundai Bayon kaç vites? Hyundai Bayon, 7 ileri çift kavramalı şanzıman ile geliyor.

Hyundai Bayon kaç litre yakıyor? Hyundai Bayon, ortalama 5.3 litre yakıt tüketimi ile ekonomik bir araç.

Hyundai Bayon kaç kişilik? Hyundai Bayon, 5 kişilik bir araç.

Hyundai Bayon kaç para? Hyundai Bayon, Şubat ayında geçerli olan kampanyasıyla birlikte, 999 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.