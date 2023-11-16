İçtiğiniz sigara sahte olabilir! Basit yöntemle gerçek mi sahte mi hemen öğrenebilirsiniz

Sigara Tutkunlarına Önemli Uyarı: Sahte Sigaraları Anlamanın Yolu!

Sigara, hem sağlığa olan zararları hem de tütün endüstrisinin yarattığı tartışmalarla bilinen bir alışkanlık. Ancak, sigara tutkunlarının karşılaştığı bir başka sorun da sahte sigaralar. Sahte sigara nasıl anlaşılır, bu konuda dikkat edilmesi gereken unsurlar nelerdir?

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sigara kullanıcılarını bilgilendirmek adına önemli bir adım attı. Sahte sigaraların tespiti konusunda bir video paylaşan Aybaş, bu tehlikeli tuzaktan nasıl kaçınılacağını adım adım anlattı. Özellikle tüketicilerin dikkat etmeleri gereken işaretler neler?

Sigaranın sahte olup olmadığını anlamak için izlenmesi gereken basit bir yol var. Bu yöntem, tüketilen sigaranın gerçekliğini sorgulamak adına oldukça etkili. Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı, sigara kullanıcılarına bu önemli konuda rehberlik ederek, sağlıklarını korumalarına yardımcı oluyor. Siz de sahte sigaralardan korunmak ve gerçek ürünü tüketmek istiyorsanız, Aybaş'ın paylaştığı bilgilendirici videoya sosyal medya platformları üstünden göz atabilirsiniz. Unutmayın, sağlık her şeyden önemli!







