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İftarda sahurda kase kase içmek isteyeceksiniz! Bu çorba saatlerce tok tutuyor

Sahur vakitlerinde tüketilen yoğurt çorbası, uzun süreli tokluk sağlayarak gün içindeki açlık duygusunu minimuma indirgeyecektir. Bu besleyici çorba, oruç süresince enerjinizi korumanıza yardımcı olacak.

Yayın Tarihi: 16.03.2024 20:01
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 20:01
İftarda sahurda kase kase içmek isteyeceksiniz! Bu çorba saatlerce tok tutuyor

Ramazan’da sahur sofralarınız için ideal bir alternatif olan yoğurt çorbası, sizi uzun süre tok tutar. Yoğurt, zengin protein ve kalsiyum içeriği sayesinde açlığı bastırırken, içerisindeki vitaminler ve minerallerle günlük beslenme gereksinimlerinizi destekler. Bu leziz çorba, oruçlu günlerde hem sağlıklı hem de doyurucu bir seçenektir.

Sahur için yoğurt çorbası seçmek, hafif ve kolay sindirilebilir yapısıyla da idealdir. Yoğurt başta olmak üzere, içindeki malzemelerin mükemmel uyumu, sindirim sürecinizi zahmetsizce destekler. Bu sayede, oruç tutulan günlerde enerji seviyenizi dengede tutmanıza katkıda bulunur.

yoğurt çorbası

YOĞURT ÇORBASI NASIL YAPILIR? MALZEMELERİ NELERDİR?

Malzemeler;

  • Yoğurt: 750 gram
  • Et Suyu: 8 bardak
  • Yağ: Margarin ya da sıvıyağ, 50 gram
  • Un: 2 kahve fincanı
  • Tuz: Damak tadınıza göre
  • Nane: 1 yemek kaşığı, kurutulmuş
yoğurt çorbası

Hazırlanışı;

Yoğurt ve tuz, geniş bir tencereye alınır ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırılır.

Yavaşça ve dikkatlice et suyu eklenirken yoğurt sürekli çırpılır.

Ayrı bir kapta, yağ ve un orta ateşte sürekli karıştırılarak hafifçe kızartılır.

Unlu karışım, yoğurtlu suya yavaşça ilave edilir ve homojen bir karışım elde edilene kadar karıştırılır.

Çorba, orta ateşte kaynama noktasına gelene kadar pişirilir.

Son olarak, eritilmiş tereyağı ve kızdırılmış nane, çorbanın üzerine serpilir ve sıcak servis edilir.

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