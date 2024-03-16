İftarda sahurda kase kase içmek isteyeceksiniz! Bu çorba saatlerce tok tutuyor

Ramazan’da sahur sofralarınız için ideal bir alternatif olan yoğurt çorbası, sizi uzun süre tok tutar. Yoğurt, zengin protein ve kalsiyum içeriği sayesinde açlığı bastırırken, içerisindeki vitaminler ve minerallerle günlük beslenme gereksinimlerinizi destekler. Bu leziz çorba, oruçlu günlerde hem sağlıklı hem de doyurucu bir seçenektir.

Sahur için yoğurt çorbası seçmek, hafif ve kolay sindirilebilir yapısıyla da idealdir. Yoğurt başta olmak üzere, içindeki malzemelerin mükemmel uyumu, sindirim sürecinizi zahmetsizce destekler. Bu sayede, oruç tutulan günlerde enerji seviyenizi dengede tutmanıza katkıda bulunur.





YOĞURT ÇORBASI NASIL YAPILIR? MALZEMELERİ NELERDİR?

Malzemeler;

Yoğurt: 750 gram

Et Suyu: 8 bardak

Yağ: Margarin ya da sıvıyağ, 50 gram

Un: 2 kahve fincanı

Tuz: Damak tadınıza göre

Nane: 1 yemek kaşığı, kurutulmuş

Hazırlanışı;

Yoğurt ve tuz, geniş bir tencereye alınır ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırılır.

Yavaşça ve dikkatlice et suyu eklenirken yoğurt sürekli çırpılır.

Ayrı bir kapta, yağ ve un orta ateşte sürekli karıştırılarak hafifçe kızartılır.

Unlu karışım, yoğurtlu suya yavaşça ilave edilir ve homojen bir karışım elde edilene kadar karıştırılır.

Çorba, orta ateşte kaynama noktasına gelene kadar pişirilir.

Son olarak, eritilmiş tereyağı ve kızdırılmış nane, çorbanın üzerine serpilir ve sıcak servis edilir.