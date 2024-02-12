SunExpress, Pilot Olmak İsteyenlere Hem Eğitim Hem de Çılgın Maaşla İş İmkanı Sağlıyor!

SunExpress, Pilot Olmak İsteyenlere Fırsat Sunuyor!

SunExpress, Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu bir havayolu şirketidir. SunExpress, pilot olmak isteyenlere yetiştirilmek üzere pilot adayı ilanı yayınladı. İlan, sosyal medya üzerinden duyuruldu. Başvuru şartları ve detayları ise şirketin kariyer sayfasında yer aldı.







SunExpress Başvuru Şartları Nelerdir?

SunExpress, pilot adayları için belirlediği başvuru şartlarını şöyle sıraladı:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

01.01.1992 tarihinden sonra doğmuş olmak

En az lisans derecesine sahip olmak

Askerlik hizmetini tamamlamış olmak veya eğitim süresi boyunca askerlik yükümlülüğü bulunmamak

Arşivlenmiş sabıka kaydının bulunmaması

Part-MED standartlarında düzenlenmiş geçerli bir 1. Sınıf sağlık sertifikası alabilecek koşullarda olmak

SunExpress’te herhangi bir MPL taramasına veya mülakat oturumuna katılmamış olmak

SunExpress Başvuru Süreci Nasıl İşliyor?





SunExpress, pilot adayları için belirlediği başvuru sürecini şöyle açıkladı:

Başvurular, sadece LinkedIn üzerinden yapılacaktır. E-posta veya diğer kanallardan gönderilen özgeçmişler ve istekler kabul edilmeyecektir.

Başvuru yapan adaylar, İngilizce yeterlilik sınavına (TOEIC, TOEFL, IELTS veya ITEP) gireceklerdir. Belgesi olmayanlar için ITEP sınavı SunExpress tarafından sağlanacaktır.

İngilizce yeterlilik sınavından başarılı olan adaylar, psikometrik sınavlara davet edileceklerdir. Psikometrik sınavlar, Antalya’da yapılacaktır.

Psikometrik sınavlardan başarılı olan adaylar, mülakata çağrılacaklardır. Mülakatlar, İstanbul’da yapılacaktır.

Mülakattan başarılı olan adaylar, pilot eğitim programına katılmaya hak kazanacaklardır. Pilot eğitim programı, SunExpress’in işbirliği yaptığı eğitim kurumlarında gerçekleştirilecektir.

SunExpress Pilot Eğitim Programı Nedir?

SunExpress, pilot adayları için hazırladığı pilot eğitim programını şöyle tanımladı:

Pilot eğitim programı, Multi-Crew Pilot Licence (MPL) adı verilen bir lisans programıdır. MPL, havayolu pilotu olmak isteyenler için tasarlanmış bir programdır.

MPL programı, teorik ve uygulamalı eğitimlerden oluşmaktadır. Teorik eğitimler, sınıf ortamında veya online olarak verilmektedir. Uygulamalı eğitimler, uçuş simülatörlerinde ve gerçek uçaklarda yapılmaktadır.

MPL programı, yaklaşık 18 ay sürmektedir. Programın sonunda, adaylar SunExpress’in filosundaki uçaklarda uçmaya başlayacaklardır.

MPL programı, adaylara 10 yıl iş garantisi sağlamaktadır. Ayrıca, programın maliyeti SunExpress tarafından karşılanmaktadır. Ancak, adaylar programı tamamladıktan sonra SunExpress’e belirli bir süre bağlı kalacaklarına dair bir sözleşme imzalamak zorundadırlar.