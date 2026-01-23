Iğdır'da Kar Yeniden Başladı: Çığ ve Buzlanma Uyarısı

Meteoroloji uyarısının ardından Iğdır'da gece başlayan kar sabah şehir merkezinde etkili oldu; çığ tehlikesi ve kuvvetli buzlanma uyarısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 11:42
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 11:42
Gece başlayan yağış sabah şehir merkezinde etkili oldu

Meteorolojinin uyarısı sonrası akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde şehir merkezinde de etkisini gösterdi. Doğu’nun Çukurova’sı Iğdır yeniden beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışı ve düşen hava sıcaklıklarıyla birlikte kent genelinde ulaşımda zorluklar yaşanırken, sürücüler sabah saatlerinde özellikle güçlük çekti.

Yetkililerden uyarı: Çığ ve buzlanma riski devam ediyor

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, bölge genelinde yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Vatandaşların, özellikle kırsal kesimlerde yaşayanların, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Ayrıca, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kuvvetli buzlanma ve don olaylarının beklendiği, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı sürücülerin dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları gerektiği vurgulandı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

